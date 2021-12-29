В Дубае дешевле: как повысили цены на аренду киевских апартаментов 31 декабря

Пока одни покупают билеты за границу, чтобы отпраздновать Новый год-2022 не в Киеве, другие – остаются в городе и ищут квартиру для аренды 31 декабря. Никого не удивишь ценниками в новогоднюю ночь, которые поднимают не менее на 50%.

"Сегодня" проанализировали объявления на Booking и Airbnb, чтобы рассказать, на сколько все же должны будут переплатить украинцы, которые арендуют жилье в день Х. Спойлер: выгоднее улететь в Дубай, чем арендовать одну из квартир на Осокорках из нашей подборки.

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Было ₴5 000 – стало ₴12 600

Первые в подборке – люксовые апартаменты с панорамными окнами недалеко от метро "Минская". Они самые бюджетные в нашем списке, потому что находятся не в центре. Кстати, расстояние от жилья до мейнстримного Крещатика 7,4 км.

Но должны будете переплатить ₴7 600, если захотите здесь начать 2022, потому что 28 декабря сумма аренды составляла ₴5 000.

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В новогоднюю ночь гостям предлагают арендовать жилье за ₴12 600. В апартаментах разместится максимум четыре человека. В их распоряжении 120 кв. м, где есть одна спальня, гостиная с диваном, кухня, ванная и терраса, чтобы смотреть на салюты.

Из "удобств" – плазма и кондиционер. Особенность жилья – пейзаж из панорамных окон, фотографии которых достаточно в объявлении от арендодателя на Booking. Надеемся, разница в ценнике до Нового года и после вас не шокировала, потому что самое "интересное" – дальше.

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Было ₴10 000 – стало ₴15 000

Как насчет королевских апартаментов в пешей доступности от Крещатика и Майдана Незалежности? За премиальность площадью 100 кв. м в белых и пастельных оттенках в новогоднюю ночь переплатите ₴5 000.

5 января вы сможете их арендовать за ₴10 000, а 31 декабря – ₴15 000.

Максимум гостей, которые могут разместиться в апартаментах – четверо. Да, большую компанию не собрать! Им за указанную сумму предлагают две спальни, гостиную, гардеробную (основную и гостевую) и ванную комнату.

Из удобств – гидромассажная ванна и плазменный телевизор. И, конечно, условия, которые ассоциируются с одним словом – по-королевски. Учитывая отзывы Booking, апартаменты стоят своих денег, а живут в них только иностранцы, любящие роскошные условия.

Арендодатели повысили ценник примерно на $200. Вернутся ли к ним клиенты на Новый год – другой вопрос, потому что "праздничный" ценник кусается.

Было ₴16 000 – стало ₴30 000

Третьи в подборке – апартаменты, расположенные в 3 км от Андреевского спуска и в 2,6 км от парка Шевченко. Если мечтали праздновать Новый год вблизи этих мест, то будьте готовы отдать ₴30 000. Да, это "скромная" цена за посуточную аренду!

За эти деньги гостям предлагают апартаменты площадью 144 кв. метров, где есть две спальни, гостиная, кухня и ванная. Но есть хорошая новость: вы можете устроить мини-вечеринку, потому что здесь разместится восемь человек. Если планируете пригласить меньшее количество людей, то прайс будет ниже.

Тем, кто хочет сэкономить, советуем арендовать апартаменты после Нового года. Цена с 6 по 8 января за два дня проживания – ₴16 000. Арендодатель уверен в спросе на жилье, ведь поднял прайс в новогоднюю ночь даже не вдвое, а больше.

Было ₴16 000 – стало ₴64 000

Ценник четвертого жилья в подборке шокирует каждого, потому что это не маленькие апартаменты, а пентхаус. Еще 29 декабря прайс за сутки аренды составлял ₴16 000, а в новогоднюю ночь – ₴64 000. Ценник повысили на ₴48 000. Так, арендодатель включил режим "максимум" и хочет "немножко" подзаработать 31 декабря.

За такую цену предлагают современный и комфортабельный пентхаус в 5 мин ходьбы от Крещатика, где разместятся трое гостей. Вы думали, здесь вечеринку на 20 человек удастся устроить с учетом прайса? Нет. Есть только одна спальня, гостиная, кухня и ванная комната. Места мало, так что на все ₴64 000 будет сложно разгуляться в новогоднюю ночь.

Дизайн пентхауса – это вау. На первый взгляд кажется, что он в Нью-Йорке, а не в Киеве. Все благодаря панорамным окнам и высокому потолку.

Ценник на аренду 31 декабря также мотивирует думать, что жилье находится в США.

Было ₴35 000 – стало ₴70 000

Последние апартаменты, которые мы нашли на Airbnb – это разочарование. Ибо в новогоднюю ночь за жилье недалеко от метро Осокорки заплатите ₴70 000.

Но дело не в стоимости, а в условиях. Только посмотрите: устаревший дизайн, где ковры, картины на стенах и обои – единственная "роскошь". Здесь отсутствуют премиальные условия, которые должен предложить арендодатель за указанную цену.

Найдете только одну спальню, кухню, ванную комнату и коридор. В квартире может остаться с ночевкой двое. Заметно, что ремонт сделали недавно: квартира ухожена и чиста. Но реальная максимальная стоимость аренды 31 декабря за условия – это не ₴70 000, а примерно ₴3 000.

Есть и хорошая новость: 29 декабря вы можете арендовать ее по более приятной цене – всего ₴35 000. Самые дорогие апартаменты из нашей подборки разочаровали, уверены, у них мало шансов впечатлить туриста или киевлянина.

Удивитесь, но отпраздновать дешевле Новый год удастся в Дубае с видом на Бурдж-Халифу, а не в квартире на Осокорках. В отеле Sofitel Dubai Downtown за ₴40 000 предлагают номер с видом на Бурдж-Халифу, а в Киеве – скромное жилье за ₴70 000.

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