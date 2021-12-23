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Выбор тревел-блогеров: 3 города для идеального празднования Нового года-2022

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
23 декабря, 13:02
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Узнайте, в каком городе найти демократические цены, несмотря на праздник, и где отпраздновать Новый год дважды за один вечер
3 города для идеального празднования Нового года-2022
3 города для идеального празднования Нового года-2022

Мы пообщались с известными тревел-блогерами, чтобы рассказать о ТОП-3 городах мира для празднования Нового года. Не говорите, что планировали остаться в Украине! Мы подготовили подборку, после которой вы захотите купить билет в одну из стран. Отпраздновать там Новый год мечты и запомнить его навсегда!

Маша Себова рекомендует лететь в Прагу

Тревел-блогер Маша Себова посетила 45 стран. Увидела Италию, Францию, Сейшельские острова и другие места на карте. Новогоднюю ночь рекомендует провести в Праге.

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Город идеально подходит для новогоднего празднования. Он соединил в себе душевную атмосферу, зимние развлечения и главное – приемлемые цены по сравнению с Амстердамом или Парижем, – говорит Маша Себова.

Маша Себова рекомендует лететь в Прагу
Маша Себова рекомендует лететь в Прагу / Фото: Instagram: sebova

Цены на услуги в новогоднюю ночь в туристических городах повышают минимум на 50%. Но в Праге, несмотря на повышение прайса, путешественник потратит не все деньги мира и незабываемо проведет время.

Над выбором локации, где стоит праздновать Новый год в 00:00, Маша Себова не раздумывала. Сразу назвала Староместскую площадь.

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Староместская площадь – лучшее место для празднования Нового года, несмотря на отсутствие ярмарок. Я там была на этот праздник несколько лет назад, – добавила Маша Себова.

Староместская площадь​​​​​​​ – лучшее место для празднования Нового года
Староместская площадь​​​​​​​ – лучшее место для празднования Нового года / Фото: пресс-служба

Если любите ярмарки, посетите Вацлавскую площадь и устройте новогоднюю трапезу под открытым небом. Любителям заведений блогер рекомендует праздновать Новый год в пабе Vytopna неподалеку от площади. Его особенность – "пивная" железная дорога посреди помещения, по которой доставляют напиток гостям.

Любителям праздновать Новый год в ресторане стоит бронировать столик в Medvedka. В заведении предлагают демократические цены, а среди их клиентов – местные.

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Для Максима Циркеля Дубай – лучший город для празднования

Тревел-блогер Максим Циркель посетил 77 стран. В прогрессивном Дубае побывал, но снова полетит туда на Новый год. Говорит, что хочет осуществить свою мечту – провести первые минуты 2022-го с видом на Бурдж-Халифу. И вам советует!

Для Максима Циркеля Дубай – лучший город для празднования
Для Максима Циркеля Дубай – лучший город для празднования / Фото: пресс-служба

Я мечтаю встретить Новый год в Дубае. В этом году желаемое сбудется. Каждый должен хотя бы раз в жизни оказаться 31 декабря в этом городе, – сказал Максим Циркель.

В Дубае тревел-блогер будет праздновать Новый год дважды. Там разница во времени с Украиной два часа. Когда в Дубае будет 00:00, в Украине – 22:00.

Сначала он отпразднует дубайский Новый год с видом на Бурдж-Халифу и фонтаны. Затем – будет ждать 00:00 по украинскому времени и праздновать еще один Новый год, но в ресторане. Как вам лайфхак "Путешествие во времени"?

Самые лучшие рестораны и смотровые площадки с вау-видом найдете при гостиницах. Тревел-блогер рекомендует выбирать для празднования Нового года отель с видом на Бурдж-Халифу и не экономить на эмоциях. Один из них – Sofitel Dubai Downtown.

Цены в дубайских ресторанах и отелях не сравнить с прайсами в Праге. Но Новый год мечты стоит того, чтобы на него потратить немало и вспоминать всю жизнь.

Вероника Синица рекомендует улететь на Новый год в Стамбул

Тревел-блогер Вероника Синица посетила более 60 стран мира. Для празднования Нового года отметила аутентичный Стамбул. Это другая Турция, которую не сравнить с мейнстримными курортами страны.

Вероника Синица рекомендует улететь на Новый год в Стамбул
Вероника Синица рекомендует улететь на Новый год в Стамбул / Фото: Instagram: siniciliya

Город идеален для празднования Нового года, потому что для въезда не нужна виза, быстрый перелет из Украины, а еще путешественники найдут активности на любой вкус и кошелек.

Если планируете громкое празднование, отправляйтесь к ресторану Sur Balik Arnavutkoy. Недалеко от заведения увидите улочку с барами и ночными клубами. Она must see в списке для компаний друзей, прилетающих в Стамбул праздновать Новый год.

Город идеален для празднования Нового года
Город идеален для празднования Нового года / Фото: Pixabay

Любителям праздничного ужина в ресторане тревел-блогерша рекомендует забронировать столик в Izaka Terrace при отеле Park Hotel Bosphorus. В заведении вас удивит самая большая терраса Стамбула с видом на Босфор. Представьте только атмосферу в 00:00: в руках бокал шампанского вы смотрите на ночной город и наслаждаетесь фейерверками.

Мы также рассказывали о рейтинге ТОП-10 стран и городов мира от Aviasales.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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