Троицкая родительская суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать

19 июня православные украинцы чтут Троицкую родительскую субботу. В этот поминальный день нельзя устраивать праздник, шить и стирать, а вот работа не запрещена.

Запреты Троицкой родительской субботы / Фото: Pexels

19 июня украинцы отмечают Троицкую родительскую субботу. Это день, когда нужно вспоминать усопших и молиться о спасении их душ. Она проводится в канун великого праздника Троицы, который в 2021 году отмечается 20 июня.

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Как правильно провести Троицкую родительскую субботу, какие главные запреты у поминального дня и что ни в коем случае нельзя делать 19 июня, читайте в нашей статье.

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Троицкая суббота-2021: что нельзя делать

Несмотря на то, что это день почитания памяти, нельзя грустить и оплакивать усопших, вспоминайте о них с радостью и не забывайте, что на следующий день большой светлый праздник – Троица-2021.

Троицу отмечаем 20 июня / Фото: Pixabay Реклама

В родительскую субботу запрещено устраивать шумные праздники и веселиться.

Также не стоит употреблять спиртные напитки.

В Троицкую родительскую субботу не запрещено работать, наоборот, после службы и посещения кладбища нужно навести в доме порядок и подготовиться к наступающему празднику, украсить дом травами и цветами.

Однако в этот день нельзя шить и прясть.

Кроме того, действовали все запреты, связанные с водой: стирка и полоскание белья, мытье и купание в открытых водоемах.

19 июня можно сделать поминальный обед или просто раздать поминальные подношения в церкви или близким друзьям и родственникам. А вот оставлять еду и напитки на кладбище нельзя.

Приметы на Троицкую субботу

если в Троицкую субботу сеять ячмень – будет добрый урожай;

дождь в Троицкую субботу – к урожаю грибов и ягод, и все лето заморозков не будет;

с Троицкой субботы три дня не метут, а на четвертый – в доме убирают.

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