Троицкая родительская суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать

Запреты Троицкой родительской субботы / Фото: Pexels
19 июня украинцы отмечают Троицкую родительскую субботу. Это день, когда нужно вспоминать усопших и молиться о спасении их душ. Она проводится в канун великого праздника Троицы, который в 2021 году отмечается 20 июня.
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Как правильно провести Троицкую родительскую субботу, какие главные запреты у поминального дня и что ни в коем случае нельзя делать 19 июня, читайте в нашей статье.
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Троицкая суббота-2021: что нельзя делать
- Несмотря на то, что это день почитания памяти, нельзя грустить и оплакивать усопших, вспоминайте о них с радостью и не забывайте, что на следующий день большой светлый праздник – Троица-2021.
Троицу отмечаем 20 июня / Фото: Pixabay
- В родительскую субботу запрещено устраивать шумные праздники и веселиться.
- Также не стоит употреблять спиртные напитки.
- В Троицкую родительскую субботу не запрещено работать, наоборот, после службы и посещения кладбища нужно навести в доме порядок и подготовиться к наступающему празднику, украсить дом травами и цветами.
- Однако в этот день нельзя шить и прясть.
- Кроме того, действовали все запреты, связанные с водой: стирка и полоскание белья, мытье и купание в открытых водоемах.
- 19 июня можно сделать поминальный обед или просто раздать поминальные подношения в церкви или близким друзьям и родственникам. А вот оставлять еду и напитки на кладбище нельзя.
Приметы на Троицкую субботу
- если в Троицкую субботу сеять ячмень – будет добрый урожай;
- дождь в Троицкую субботу – к урожаю грибов и ягод, и все лето заморозков не будет;
- с Троицкой субботы три дня не метут, а на четвертый – в доме убирают.
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