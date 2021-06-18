Версія українською
$ 27,17
32,44

Троицкая родительская суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать

18 июня, 14:31

Ольга Козачок

19 июня православные украинцы чтут Троицкую родительскую субботу. В этот поминальный день нельзя устраивать праздник, шить и стирать, а вот работа не запрещена.

Запреты Троицкой родительской субботы / Фото: Pexels

19 июня украинцы отмечают Троицкую родительскую субботу. Это день, когда нужно вспоминать усопших и молиться о спасении их душ. Она проводится в канун великого праздника Троицы, который в 2021 году отмечается 20 июня.

Читайте также: Троицкая родительская суббота 19 июня: что нужно нести в церковь

Как правильно провести Троицкую родительскую субботу, какие главные запреты у поминального дня и что ни в коем случае нельзя делать 19 июня, читайте в нашей статье.

Также смотрите календарь летних лайфхаков, тобы провести лето, о котором мечтали.

Троицкая суббота-2021: что нельзя делать

Троицу отмечаем 20 июня / Фото: Pixabay

Реклама

Приметы на Троицкую субботу

Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу Куда поехать на Троицу-2021: 10 мест недалеко от Киева, которые стоит увидеть Троицкая родительская суббота 19 июня: что нужно нести в церковь Троица-2021: главные традиции и ритуалы дня Троицкая родительская суббота: дата и традиции поминального дня Церковные праздники и посты в июне-2021: подробный православный календарь
праздники приметы поминальные дни Троица поминание традиции Троицкая поминальная суббота

Источник: Сегодня

Реклама