Троица-2021: когда будет праздник и выходные в Украине

Какого числа Троица в 2021 году у православных и католиков

Летний праздник Троицы / Фото: Unsplash

Праздник святой Троицы – знаменательная дата в церковном календаре. У православных этот день относится к двунадесятым праздникам и прославляет Пресвятую Троицу – Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. Вот почему он так называется.

Когда будет праздник Троицы в 2021 году у православных и католиков и какие выходные ожидают украинцев на Троицу, читайте в нашей статье.

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Троица-2021 в Украине: дата праздника у православных и католиков

Троица не имеет фиксированной даты, потому что непосредственно связана с другим переходящим днем – главным церковным праздником Воскресения Христова. Ведь именно по нему исчисляются пасхалии – церковные праздники на весь год.

Троица наступает ровно через 50 дней после Пасхи, включая этот же день, и всегда приходится на воскресенье. Поэтому у православных христиан праздник имеет еще одно название – Пятидесятница.

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Поскольку православная Пасха в 2021 году отмечалась 2 мая, то у Святой Троицы-2021 дата празднования установлена на воскресенье, 20 июня .

В католической церкви празднование Пятидесятницы отличается от православных традиций. Западные христиане отмечают в разные дни Сошествие на апостолов Святого Духа и праздник Святой Троицы. Троица празднуется в следующее воскресенье после дня Пятидесятницы.

Поскольку католическая Пятидесятница в 2021 году выпадает на 23 мая , то западные христиане будут праздновать день Святой Троицы 30 мая .

Троица-2021: какие будут выходные в Украине

В Украине Троица является официальным выходным днем. Согласно украинскому законодательству, если праздничный день выпадает на воскресенье, то следующий за ним понедельник также будет выходным. Таким образом, на Троицу-2021 выходными будут три дня подряд: с субботы, 19 июня, до понедельника, 21-го числа.

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