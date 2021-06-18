Третий день скачек Royal Ascot. Дочь Елизаветы II и ее дети восхитили элегантностью (фото)

Впервые за два года в Великобритании проходит одно из самых главных королевских мероприятий – скачки Royal Ascot. В прошлом году скачки прошли в закрытом формате из-за начала пандемии

Третий день королевских скачек Royal Ascot / Фото: Getty Images

Вчера прошел третий и предпоследний день королевских скачек Royal Ascot, лучшими фото с которых за все годы мы делились ранее. Поскольку в 2020-м мероприятие было сильно сокращено и прошло без светской публики, в этом году все гости – от членов королевской семьи до знаменитостей, прямо-таки удивляют нарядами и рады покрасоваться перед камерами.

Среди гостей в этот день, традиционно известном как Женский день (Ladies Day) и День золотого кубка, были замечены 70-летняя дочь Елизаветы II принцесса Анна, ее дети, а также супруга принца Эндрю, графиня Уэссэкская. Название третьего дня уходит корнями в самые первые годы проведения конных скачек. Обычно в этот день женщинам давали бесплатные билеты или билеты со скидкой. А второе название – День золотого кубка – связано со старейшей конной гонкой Аскота.

Несмотря на то, что погода была дождливая, это не испортило настроение гостям.

Принцесса Анна

Единственная дочь королевы Елизаветы II 70-летняя принцесса Анна выбрала масляно-желтое двубортное пальто и шляпку с перьями. Дочь Ее Величества выглядела сияющей и жизнерадостной.

Принцесса Анна на Royal Ascot 2021 / Фото: Getty Images

Софи, графиня Уэссекская

Супруга принца Эдварда, который является младшим сыном королевы Елизаветы II и принца Филиппа, надела темно-зеленое платье с принтом золотой пальмы.

Супруга принца Эдварда Софи, графиня Уэссекская / Фото: Getty Images

Дочь принцессы Анны

40-летняя Зара Тиндалл, которая является внучкой королевы Елизаветы II, предпочла надеть синее платье до колен с цветочным принтом. Также Зара надела туфли с острым мысом и на каблуке.

Реклама

Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Старший внук королевы Питер Филлипс

Старший ребенок принцессы Анны, Питер Филлипс был замечен на скачках в компании известной телеведущей Натали Пинкхэм. Она была в белоснежном приталенном костюме, а Питер – в костюме тройке: черном пиджаке, сером жакете и светло-розовой рубашке с галстуком. Известно, что несколько дней назад Питер развелся со своей супругой Отем, так что теперь он завидный холостяк из королевской семьи.

Сама же Натали Пинкхэм является подругой его сестры, Зары Тиндалл и принцессы Евгении, так что она приближенное лицо к семье.

Сын принцессы Анны Питер Филлипс и Натали Пинкхэм / Фото: Getty Images

Королевские скачки Royal Ascot проходят с 15 по 19 июня.

Узнайте впечатляющие факты о королеве Елизавете II:

Смотрите, каким был первый парад в честь дня рождения Елизаветы II.