Третий день скачек Royal Ascot. Дочь Елизаветы II и ее дети восхитили элегантностью (фото)

Третий день королевских скачек Royal Ascot / Фото: Getty Images
Вчера прошел третий и предпоследний день королевских скачек Royal Ascot, лучшими фото с которых за все годы мы делились ранее. Поскольку в 2020-м мероприятие было сильно сокращено и прошло без светской публики, в этом году все гости – от членов королевской семьи до знаменитостей, прямо-таки удивляют нарядами и рады покрасоваться перед камерами.
Среди гостей в этот день, традиционно известном как Женский день (Ladies Day) и День золотого кубка, были замечены 70-летняя дочь Елизаветы II принцесса Анна, ее дети, а также супруга принца Эндрю, графиня Уэссэкская. Название третьего дня уходит корнями в самые первые годы проведения конных скачек. Обычно в этот день женщинам давали бесплатные билеты или билеты со скидкой. А второе название – День золотого кубка – связано со старейшей конной гонкой Аскота.
Несмотря на то, что погода была дождливая, это не испортило настроение гостям.
Принцесса Анна
Единственная дочь королевы Елизаветы II 70-летняя принцесса Анна выбрала масляно-желтое двубортное пальто и шляпку с перьями. Дочь Ее Величества выглядела сияющей и жизнерадостной.
Принцесса Анна на Royal Ascot 2021 / Фото: Getty Images
Софи, графиня Уэссекская
Супруга принца Эдварда, который является младшим сыном королевы Елизаветы II и принца Филиппа, надела темно-зеленое платье с принтом золотой пальмы.
Супруга принца Эдварда Софи, графиня Уэссекская / Фото: Getty Images
Дочь принцессы Анны
40-летняя Зара Тиндалл, которая является внучкой королевы Елизаветы II, предпочла надеть синее платье до колен с цветочным принтом. Также Зара надела туфли с острым мысом и на каблуке.
Дочь принцессы Анны Зара Тиндалл / Фото: Getty Images
Старший внук королевы Питер Филлипс
Старший ребенок принцессы Анны, Питер Филлипс был замечен на скачках в компании известной телеведущей Натали Пинкхэм. Она была в белоснежном приталенном костюме, а Питер – в костюме тройке: черном пиджаке, сером жакете и светло-розовой рубашке с галстуком. Известно, что несколько дней назад Питер развелся со своей супругой Отем, так что теперь он завидный холостяк из королевской семьи.
Сама же Натали Пинкхэм является подругой его сестры, Зары Тиндалл и принцессы Евгении, так что она приближенное лицо к семье.
Сын принцессы Анны Питер Филлипс и Натали Пинкхэм / Фото: Getty Images
Королевские скачки Royal Ascot проходят с 15 по 19 июня.
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