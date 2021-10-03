Трендовый массаж гуаша: как выбрать скребок и освоить технику

Выбрать скребок для гуаша и самой освоить технику трендового массажа совсем не сложно / Фото: Коллаж: Сегодня

"Соскрести все плохое" в прямом смысле можно с помощью древней массажной техники, которая выполняется с помощью специальных скребков. Именно так переводится название массажа гуаша. Почему гуаша сегодня так популярен, какие виды массажа бывают, можно ли освоить технику самой и какой скребок луче выбрать – рассказала массажист, консультант по бьюти-практикам Мария Алтухова.

Мария Алтухова / Фото: пресс-служба

Массаж гуаша – зачем делать и что это дает?

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Словом гуаша, помимо самой техники, еще называют специальные скребки для тела, без которых такой вид массажа не выполнить. Массаж часто используют для лица, а также для спины: техника помогает улучшить кровоток, тонизировать кожу, разгладить морщины.

Обратите внимание на важный момент: техники выполнения гуаша для спины и лица отличаются и лечебный гуаша выполняется мастером. После лечебного гуаша на спине действительно часто остаются боле интенсивные покраснения кожи и даже синяки.

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Не бойтесь,на лице такого не будет, поскольку, как уже сказано, техника выполняется принципиально по-другому.

После лечебного массажа гуаша на спине остаются петехии, это округлые пятна, которые появляются на коже в результате повреждения скребком внутрикожных капилляров. Но именно такая техника является лечебной, и применяется для восстановления после длительных болезней в том числе.

А сами синяки проходят в течение недели, как после применения лечебных банок – с этой процедурой также многие знакомы. Вот и после гуаша на спине могут появиться похожие следы. Но на лице такой интенсивный массаж не делают!

А как делают гуаша для лица?

Гуаша лица делается с помощью специального скребка, которым выполняют "скребущие" движения. Движения нужно делать строго по массажным линиям. После такого массажа на лице и теле может появиться легкое покраснение, которое быстро проходит.

Гуаша для лица приятен, не вызывает болезненных ощущений, расслабляет мышцы и после него не только свежеет сама кожа лица: человек чувствует себя расслабленным и отдохнувшим. Именно с помощью таких скребков, а не просто рук или массажных роллеров, удается сильнее расслабить мышцы, улучшить циркуляцию крови и лимфы в тканях, снять отечность и вывести из организма токсины.

А за счет тщательной и неспешной проработки лимфатических путей происходит восстановление водного баланса клеток кожи. Также массаж гуаша на волосистой части головы помогает улучшить кровообращение волосяных луковиц и стимулирует рост волос. То есть, закончив массаж кожи на лбу, можно переходить дальше на голову, вдоль линии роста волос.

Но чтобы был эффект, важно не только освоить технику, она довольно простая, но и выбрать подходящий скребок.

Как выбрать скребок для гуаша

Более прочные скребки, которые выдержат падение на плиточный пол в ванной комнате и не разобьются, делают из дерева, кости, рогов животных. Но такие скребки не очень удобны в плане их обработки и обеспечения полной гигиены.

Скребки из рогов животных и дерева негигиеничные, из оникса – легко бьются, а вот из пластика – крепкие и их легко обрабатывать / Фото: Коллаж: Сегодня

Они легко расслаиваются, в трещинах быстро разводятся бактерии, поэтому я не рекомендую такие скребки. Очень популярны скребки из нефрита, оникса или кварца, но здесь есть два "но":

Такие скребки хрупкие и легко бьются при падении на пол, служат короткий срок, а стоят не дешево. Предлагаемые масс-макетом скребки из якобы камней намного дешевле, но это не натуральные камни. Для их производства (чаще всего такие скребки везут из Китая) используют стружку из остатков камней, смешанную с эпоксидной смолой. Сами понимаете, пользу от эпоксида искать, мягко говоря, странно.

Что делать? Приобрести пластиковый скребок, ведь главное в том, чтобы массаж делать регулярно. А для этого вполне подходит пластик: к тому же такие скребки легко мыть, обрабатывать антисептиком и хранить.

А как часто нужно делать гуаша лица?

Короткая массажная сессия около 5 минут каждый день с тура поможет убрать отеки, разгладить кожу и придать ей свежий вид. При необходимости специалист может рекомендовать курс гуаша. Для большего эффекта можно погружать скребок в горячую или холодную воду.

Для большего эффекта можно погружать скребок в горячую или холодную воду / Фото: freepik.com

Холодная вода охладит скребок и поможет убрать отеки, круги под глазами. А горячая – поспособствует более быстрому расслаблению мышц. После массажа гуаша наносите маски для лица, тогда впитываемость в кожу полезных питательных веществ усиливается. Что брать за основу для гуаша, чтобы скребок лучше скользил по коже (особенно если кожа сухая) – масло, крем или гель, зависит от типа кожи, ее реакции на вещества и индивидуальных предпочтений.

Как сделать гуаша для лица в домашних условиях

Перед началом массажа нужно тщательно очистить лицо, затем нанести масло или другое средство и приступать. Сейчас на ютубе достаточно много роликов, как делать гуаша лица, они довольно качественные.

Но конечно же, лучше первый раз поучиться у косметолога или массажиста, сходить на такую процедуру и запомнить движения мастера. Понять, с какой силой он давит на скребок. Скребком ведите по массажным линиям:

от центра лба – к вискам,

от крыльев носа – опять по направлению к вискам,

затем от кончика носа проводите вверх к центру лба, а от уголков рта – к середине ушей,

от центра подбородка движения идут к мочкам ушей.

Важно! Если на лбу уже есть глубокие морщины, то их нужно тщательно проработать, двигайте скребком от межбровной складки до линии роста волос.

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При гуаша шеи и зоны декольте двигайтесь от центра – вверх, к подбородку. А боковые движения делаются в обратном направлении, от челюсти к ключицам. Если у вас 2 скребка, то можно массажить синхронно сразу двумя. А если скребок один, то сначала работайте с правой частью лица, а затем – с левой.

Не делайте гуаша, если на лице и теле воспаление, ранки, свежие следы от уколов.

Есть ли противопоказании к массажу гуаша?

Помимо стандартных противопоказаний к любому массажу – высокой температуры, онкологических заболеваний, менструации, общего недомогания, гуаша не рекомендуют делать после уколов красоты. Потому как движения скребка могут сместить введенный филлер или поспособствовать выведению препарата. Также можно бороться с морщинами с помощью других техник.

После инъекционных процедур гуаша рекомендуется делать не ранее, чем через 3 месяца. Также противопоказан гуаша при воспалительных заболеваниях кожи в острый их период, акне, аллергической реакции на коже.

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