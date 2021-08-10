Чем полезен вакуумный массаж и как его сделать дома

Избавиться от целлюлита, подтянуть кожу, расслабить мышцы и не только поможет баночный вакуумный массаж. Но нужно делать его правильно, как именно – в материале

Вакуумный массаж чаще всего используют против целлюлита / Фото: freepik.com

Резиновые, силиконовые банки "пришли" на смену стеклянным: они позволяют эффективно делать вакуумный массаж на разных участках тела. Также существуют аппаратные технологии: зачем делать вакуумный массаж, всем ли он показан и как сделать массаж банками самому в домашних условиях – рассказала массажист-физиотерапевт Татьяна Ронжина.

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Татьяна Ронжина / Фото: пресс-служба

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В чем польза вакуумного массажа банками

Почти каждый из нас сталкивались с таким видом массажа еще в детстве, когда наши мамы или бабушки лечили простуду с помощью поставленных на спину банок. Сегодня существует масса вариантов баночного массажа: любая из этих техник помогает не только убрать целлюлит.

Хотя баночный вакуумный массаж (как аппаратный, так и ручной) считается одним из самых эффективных способов по борьбе с апельсиновой корочкой. Принцип вакуумного массажа основан на том, что, когда физиотерапевт ставит на кожу банку, внутри нее создается давление. Это помогает усилить кровообращение, улучшить поступление к кожным тканям кислорода, повышает тонус кожи, "разгоняет" лимфу.

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Таким образом жировые отложения в коже расщепляются, отечность снижается, стимулируется выработка в коже коллагена и улучшается ее эластичность. Баночный вакуумный массаж поможет убрать не только целлюлит, а также расслабить мышцы. Используют баночный массаж для восстановления после простудных заболеваний, реабилитации после травм и ушибов, при проблемах с опорно-двигательным аппаратом и не только.

Кроме того, метаболические, восстановительные и иммунные процессы после массажа банками в тканях ускоряются, что помогает повысить иммунитет.

А какой вакуумный массаж вообще бывает

Вакуумный массаж делается разными способами: аппаратный, например, делают только в салонах с помощью специального прибора, в котором чередуются перепады давления. Есть аппарат, который совмещает воздействие на кожу вакуумом параллельно с лазерными лучами.

Вакуумные аппаратные массажи активно используют для борьбы с целлюлитом / Фото: unsplash.com

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Вакуумно-роликовый массаж делается специальными банками, внутри которых находятся специальные ролики. За счет них массажный эффект усиливается еще больше. И, наконец, массаж банками, которые сейчас изготавливаются разных размеров и из разных материалов – силикона, резины и т.д. такому массажу можно обучиться и выполнять его дома самостоятельно.

Но обязательно проконсультироваться со своим семейным врачом, поскольку к вакуумному массажу есть противопоказания.

Кому нельзя делать вакуумный массаж

Такая процедура не выполняется при кожных заболеваниях, особенно при воспалительных процессах (угревой сыпи, акне), ранках или ссадинах на коже. Также не рекомендуется баночный или вакуумный массаж при гипертонии, варикозной болезни, тромбофлебите, заболеваниях сердца и сосудов, инфекциях, особенно в острой форме, онкологии.

На период беременности и месячных тоже следует отказаться от такой процедуры. Важный момент – даже если массаж вам не противопоказан, то обязательно нужно обучиться технике выполнения. А также подготовить кожу перед выполнением массажа.

Как готовить кожу перед баночным массажем

Перед началом процедуры надо в тех местах, где будет проводиться массаж, разогреть кожу. Примите ванну или можно помассировать и разогреть кожу с помощью масла (нагрейте масло в руках или с помощью специальной аромалампы). Наносить масло нужно в любом случае, так кожа защищается от повреждений.

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Хорошо подходят для этого масла укропа, пачули, розмарина (если у вас нет на них аллергии), они стимулируют лимфоток и кровоток. Дополнительно к маслу используется антицеллюлитный крем.

Важно! Избегайте так называемых запретных зон: это область груди (молочные железы) и сердца. А также район паха, внутренняя поверхность бедер (вернее – верхняя часть), зоны под коленями. Здесь базируются лимфоузлы и массировать, тем более банками, эти зоны не следует.

Как правильно делается вакуумный массаж?

Движения должны быть круговые, плавные, банка при этом не отрывается от кожи, не следует на нее давить. Ноги обрабатываются снизу-вверх, начинайте чуть выше зоны колена, живот – по часовой стрелке. Обработать ягодицы или спину самостоятельно невозможно, тут нужна помощь, но ягодицы массируются от центра к внешней границе. Спина – сверху вниз.

Как часто нужно массажиться банками и как долго?

Каждая зона массируется около 3-4 минут, если ваша цель – "разогнать" целлюлит. По мере выполнения массажа вы почувствуете, какая именно продолжительность процедуры вам нужна. Но главное, не переусердствовать. Также нужно делать перерыв между процедурами как минимум 1-2 дня, чтобы дать возможность коже и капиллярам восстановиться.

В среднем, для одного курса понадобится 10-15 сеансов, кожа заметно подтянется уже после первого, а антицеллюлитный результат станет заметен после 3-5 сеансов. Таких курсов в год достаточно 2-3, а в целях профилактики целлюлита моно проводить самомассаж банками 1 раз в 2 недели.

Но только с помощью баночного массажа не добиться идеальной стройной фигуры. Да, такой массаж придает коже тонус и помогает сгладить апельсиновую корочку. Но для стройности и красивого тела также требуется рациональное питание и физические нагрузки. Форсировать выполнение процедуры, делать ее часто, оставлять банки надолго чревато синяками (гематомами) на коже и ни к чему хорошему не приведет.

А могут после вакуумного баночного массажа быть синяки?

Могут, если выполнять технику со спешкой, плюс банка начнет соскальзывать и эффективность снижается. Также если оставить банку на теле дольше, чем на 3-5 секунд, будет гематома или небольшой синяк: это зависит от того, как долго "присоска" остается на теле.

Физиотерапевт может оставлять банки на теле, если выполняет не просто антицеллюлитный массаж, а, например, восстанавливающие или расслабляющие процедуры для мышц. Или проводит реабилитацию после перенесенной травмы, заболевания и т.д.

В таких случаях синяки на теле будут: помимо баночного массажа часто еще применяется китайская техника гуа-ша с помощью специального скребка. Микроскопические кровоизлияния, которые остаются на теле после таких процедур и внешне выглядят, как синяки, проходят в течение 3-7 дней. Также бороться с целлюлитом можно с помощью других техник, как – смотрите видео.

Напомним, ранее мы также писали, чем полезен массаж головы.