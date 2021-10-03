Трендовий масаж гуаша: як вибрати скребок і освоїти техніку

Вибрати скребок для гуаша і самій освоїти техніку трендового масажу зовсім не складно / Фото: Колаж: Сьогодні

"Зішкребти все погане" в прямому сенсі можна за допомогою древньої масажної техніки, яка виконується за допомогою спеціальних скребків. Саме так перекладається назва масажу гуаша. Чому гуаша сьогодні такий популярний, які види масажу бувають, чи можна освоїти техніку самому і який скребок краще вибрати – розповіла масажист, консультант з б'юті-практик Марія Алтухова.

Марія Алтухова / Фото: пресслужба

Масаж гуаша – навіщо робити і що це дає?

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Словом гуаша, крім самої техніки, ще називають спеціальні скребки для тіла, без яких такий вид масажу не виконати. Масаж часто використовують для обличчя, а також для спини: техніка допомагає поліпшити кровообіг, тонізувати шкіру, розгладити зморшки.

Зверніть увагу на важливий момент: техніки виконання гуаша для спини та обличчя відрізняються і лікувальний гуаша виконується майстром. Після лікувального гуаша на спині дійсно часто залишаються більш інтенсивні почервоніння шкіри і навіть синці.

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Не бійтеся, на обличчі такого не буде, оскільки, як уже сказано, техніка виконується принципово по-іншому.

Після лікувального масажу гуаша на спині залишаються петехії, це округлі плями, які з'являються на шкірі в результаті пошкодження скребком внутрішньошкірних капілярів. Але саме така техніка є лікувальною і застосовується для відновлення після тривалих хвороб зокрема.

А самі синці проходять протягом тижня, як після застосування лікувальних банок – з цією процедурою також багато хто знайомий. Ось і після гуаша на спині можуть з'явитися схожі сліди. Але на обличчі такий інтенсивний масаж не роблять!

А як роблять гуаша для обличчя?

Гуаша обличчя робиться за допомогою спеціального скребка, яким виконують "скребучі" рухи. Рухи потрібно робити строго по масажних лініях. Після такого масажу на обличчі й тілі може з'явитися легке почервоніння, яке швидко проходить.

Гуаша для обличчя приємний, не викликає хворобливих відчуттів, розслаблює м'язи і після нього не тільки свіжішає сама шкіра обличчя: людина відчуває себе розслабленою і відпочилою. Саме за допомогою таких скребків, а не просто рук або масажних ролерів, вдається сильніше розслабити м'язи, поліпшити циркуляцію крові і лімфи в тканинах, зняти набряклість і вивести з організму токсини.

А за рахунок ретельного і неспішного опрацювання лімфатичних шляхів відбувається відновлення водного балансу клітин шкіри. Також масаж гуаша на волосистій частині голови допомагає поліпшити кровообіг волосяних цибулин і стимулює ріст волосся. Тобто, закінчивши масаж шкіри на лобі, можна переходити далі на голову, уздовж лінії росту волосся.

Але щоб був ефект, важливо не тільки освоїти техніку, вона досить проста, але й вибрати відповідний скребок.

Як вибрати скребок для гуаша

Більш міцні скребки, які витримають падіння на плиткову підлогу у ванній кімнаті і не розіб'ються, роблять з дерева, кістки, рогів тварин. Але такі скребки не надто зручні в плані їх обробки і забезпечення повної гігієни.

Шкребки з рогів тварин і дерева негігієнічні, з оніксу – легко б'ються, а ось із пластику – міцні і їх легко обробляти / Фото: Колаж: Сьогодні

Вони легко розшаровуються, в тріщинах швидко розводяться бактерії, тому я не рекомендую такі скребки. Дуже популярні скребки з нефриту, онікса або кварцу, але тут є два "але":

Такі скребки тендітні і легко б'ються під час падіння на підлогу, служать короткий строк, а коштують недешево. Пропоновані масмакетом скребки з нібито каменів набагато дешевші, але це не натуральні камені. Для їх виробництва (найчастіше такі скребки везуть з Китаю) використовують стружку із залишків каменів, змішану з епоксидною смолою. Самі розумієте, користь від епоксиду шукати, м'яко кажучи, дивно.

Що робити? Придбати пластиковий скребок, адже головне в тому, щоб масаж робити регулярно. А для цього цілком підходить пластик: до того ж такі скребки легко мити, обробляти антисептиком і зберігати.

А як часто потрібно робити гуаша обличчя?

Коротка масажна сесія близько 5 хвилин щодня з туру допоможе прибрати набряки, розгладити шкіру і надати їй свіжого вигляду. За необхідності спеціаліст може рекомендувати курс гуаша. Для більшого ефекту можна занурювати скребок у гарячу або холодну воду.

Для більшого ефекту можна занурювати скребок в гарячу або холодну воду / Фото: freepik.com

Холодна вода охолодить скребок і допоможе прибрати набряки, кола під очима. А гаряча – посприяє швидшому розслабленню м'язів. Після масажу гуаша наносите маски для обличчя, тоді поглинання шкірою корисних поживних речовин посилюється. Що брати за основу для гуаша, щоб скребок краще ковзав по шкірі (особливо якщо шкіра суха) – масло, крем або гель, залежить від типу шкіри, її реакції на речовини і індивідуальних переваг.

Як зробити гуаша для обличчя в домашніх умовах

Перед початком масажу потрібно ретельно очистити обличчя, потім нанести масло або інший засіб і приступати. Зараз на ютубі досить багато роликів, як робити гуаша обличчя, вони досить якісні.

Але звичайно ж, краще уперше повчитися у косметолога або масажиста, сходити на таку процедуру і запам'ятати рухи майстра. Зрозуміти, з якою силою він тисне на скребок. Скребком ведіть по масажних лініях:

від центру чола – до скронь,

від крил носа – знову у напрямку до скронь,

потім від кінчика носа проводите вгору до центру лоба, а від куточків рота – до середини вух,

від центру підборіддя рухи йдуть до мочок вух.

Важливо! Якщо на лобі вже є глибокі зморшки, то їх потрібно ретельно опрацювати, рухайте скребком від міжбровних складок до лінії росту волосся.

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При гуаша шиї і зони декольте рухайтеся від центру – вгору, до підборіддя. А бічні рухи робляться у зворотному напрямку, від щелепи до ключиць. Якщо у вас 2 скребки, то можна масажувати синхронно відразу двома. А якщо скребок один, то спочатку працюйте з правою частиною обличчя, а потім – з лівою.

Не робіть гуаша, якщо на обличчі й тілі запалення, ранки, свіжі сліди від уколів.

Чи є протипоказання до масажу гуаша?

Крім стандартних протипоказань до будь-якого масажу – високої температури, онкологічних захворювань, менструації, загального нездужання, гуаша не рекомендують робити після уколів краси. Тому що рухи скребка можуть змістити введений філлер або посприяти виведенню препарату. Також можна боротися зі зморшками за допомогою інших технік.

Після ін'єкційних процедур гуаша рекомендується робити не раніше, ніж через 3 місяці. також протипоказаний гуаша при запальних захворюваннях шкіри у гострий їх період, акне, алергічній реакції на шкірі.

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