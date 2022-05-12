Трамп вернется в Twitter? Как соцсети сделали его главным трендсеттером в мире и подарили президентство

Сила соцсетей. Как один пост может вызвать насилие / Фото: Коллаж: Сегодня

В мире соцсетей происходят невероятные изменения. Самый богатый человек на Земле Илон Маск покупает Twitter и рассказывает о том, каким видит его будущее. Мы вспоминали, какие твиты повлияли на человечество.

Теперь Илон Маск заявил на конференции издания Financial Times, что позволил бы бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться в Twitter.

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Я бы отменил запрет, – заявил Маск.

Сам Трамп пока не отреагировал на комментарии Илона.

Влияние соцсетей

В январе 2021 года социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Это решение появилось после того, как 6 января того же года Трамп призвал своих поклонников штурмовать Капитолий в Вашингтоне. Дональд не мог смириться проигрыш на президентских выборах 2020 года, на которых победил Джо Байден. Призыв своих сторонников через соцсети на штурм, повлек массовые беспорядки, погибли люди.

Руководство соцсетей США решило, что дальнейшее присутствие Трампа на их платформах создаёт риск насилия. В беспрецедентной кампании блокировок приняли участие Twitter, Facebook, Instagram, Reddit, Discord, TikTok, Twitch, Snapchat и YouTube, Amazon отключили услуги хостинга сервису Parler, популярного у фанатов Трампа.

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Аккаунты Дональда Трампа в соцсетях заблокированы с 2021 года

Сам Дональд Трамп не скрывал, что своим успехом во многом обязан именно платформе Twitter.

Без твитов меня бы здесь не было, – заявил он в интервью Financial Times в 2017 году.

Как Трамп стал президентом благодаря соцсетям

21-й век – это век технологий и соцсетей. А фейки – наша реальность и огромная проблема, способная в секунды перевернуть наши судьбы. Необдуманные репосты могут привести к распространению ложной информации и сыграть кому-то на руку.

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Так, в разгар предвыборной кампании в США 2016 года на Facebook обрушился шквал критики. Тогда руководство соцсети не смогло преодолеть массу фейковой информации, которая в миг распространялась среди пользователей. По мнению СМИ, это могло повлиять на общественное мнение и в конечном итоге привести к победе Дональда Трампа.

Дело в том, что сотни сайтов размещали в Facebook фейки о Хиллари Клинтон. Эти сообщения привлекали к себе пользователей, а соответственно и манипулировали общественным мнением. Плюс, СМИ, поддерживающие республиканцев, также размещали в соцсети ложные сообщения (новости трех крупнейших сайтов республиканцев состояли из фейков на 38%).

Трамп умело использовал соцсети для продвижения своих взглядов

Барак Обама сравнил Facebook с "безумным облаком пыли". Не можем не согласиться. Ведь тысячу раз прочитав о том, что голуби – "бендеровские" птицы, которых тренируют в подвалах нацисты, да еще и с соответствующей визуализацией, и люди верят даже в такой бред. Представьте теперь миллионы подобных постов, которые ежесекундно появляются в соцсетях.

Фраза, что соцсети управляют миром, теперь приобретает смысл.

Твиты Трампа

Трамп был популярен в Twitter, а соцсеть процветала благодаря ему. Сексизм, расизм, насилие – вот, что продвигал Трамп и людям это нравилось. 45-й президент США ненавидит женщин и не скрывает этого, он критиковал движение #MeToo, называл всех толстыми и уродливыми, плевал с высокой горы на климатический кризис и вел одну из самых катастрофических инициатив в истории Америки – антимиграционную политику.

Дональд Трамп, казалось, делал в Twitter, все, что хотел: хейтил Мерил Стрип и Ким Кардашьян, мерялся величиной ядерных кнопок с Ким Чен Ыном, призывал штурмовать Капитолий, советовал Роберту Паттинсону не принимать обратно Кристен Стюарт, врал, что Барак Обама родился не в США, презирал работу независимых СМИ, издевался над мигрантами.

Эпоха Трампа запомнится сооружением американо-мексиканской стены, которая должна была препятствовать тем, кто пытался пересечь границу с США / Фото: Сегодня

Невзирая на всю абсурдность его твитов, посты Трампа за доли секунд разлетались по всему миру, неся бред в массы.

Свобода слова?

Допустима ли цензура в соцсетях? Имеет ли каждый человек право на высказывание собственной позиции в своем аккаунте? Хочется ответить – "да". Но, если, например, человек считает, что нужно захватить соседнюю страну и уничтожить ее народ? А что будет, если люди с подобным мнением будут призывать к насилию в соцсетях? Как определить, где находится граница свободы слова?

На эти вопросы нам предстоит ответить в ближайшем будущем.

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