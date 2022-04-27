Трамп, пост из космоса и движение Me too: вспоминаем 10 твитов, которые изменили мир

Илон Маск называет эту соцсеть цифровой городской площадью, где обсуждаются важнейшие вопросы человечества. Не можем не согласиться

Илон Маск покупает Twitter. Как изменится соцсеть? / Фото: Коллаж: Сегодня

Илон Маск, самый богатый человек на планете, состояние которого журнал Forbes оценивает в 273,6 млрд долларов, покупает Twitter. Совет директоров компании принял предложение бизнесмена, стоимость сделки составила 44 млрд долларов.

Известно, что Маск менее двух недель назад предложил владельцам Twitter продать ему компанию. Илон уверен, что у этой соцсети есть огромный потенциал, который он сможет реализовать.

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Правозащитные организации переживают, что Маск может изменить Twitter так, что это подорвет политику соблюдения правил и защиту пользователей, а также активисты уже ведут разговоры об опасности возвращения Дональда Трампа на платформу.

Удастся ли Маску превратить соцсеть в новое свободное пространство, увидим в ближайшем будущем. Мы собрали 10 твитов за всю историю соцсети, которые потрясли мир.

Начало Twitter

В 2006 году программист и предприниматель Джек Дорси создал платформу микроблогинга под названием Twitter, где пользователи могли обмениваться короткими сообщениями. В самом первом посте в истории соцсети он написал: "просто настраиваю свой твттр".

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Первый пост в соцсети Twitter / Фото: Сегодня

Кстати, первый твит на платформе Дорси превратил в NFT и продал за 2,9 миллиона долларов.

Убийство Усамы бен Ладена

Террорист номер один в мире, основатель "Аль-Каиды", был убит 2-го мая 2011 года. Первым об этом сообщил всей планете пакистанский программист Сохаиб Атар в своем Twitter.

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Сохаиб не спал всю ночь и следил за поимкой организатора терактов 11 сентября / Фото: Сегодня

Дональд Трамп

Благодаря этому одиозному политику, миллионы людей в мире пользовались Twitter. Выбрать какой-то один определенные твит Дональда достаточно сложно. 45-й президент США публиковал все, не думая. Хейтил Мерил Стрип, мерялся величиной ядерных кнопок с Ким Чен Ыном, призывал штурмовать Капитолий за что, собственно ему заблокировали доступ к соцсети пожизненно.

Эпоха Трампа запомнится сооружением американо-мексиканской стены, которая должна была препятствовать тем, кто пытался пересечь границу с США / Фото: Сегодня

Движение Me too

"Если вы подвергались сексуальному насилию, ставьте me too" – этот твит актрисы Алисы Милано в 2017 году запустил одно из самых масштабных движений в истории. Миллионы женщин и мужчин по всему миру впервые публично рассказали о случаях сексуальном насилии, которому подвергались дома, на работе и в других местах.

Твит Алисы Милано, который запустил кампанию против сексуального насилия / Фото: Сегодня

Первый твит из космоса

Компания Маска SpaceX начала работать над проектом Sarlink в конце 2014 года. Суть инициативы в том, что проект должен предоставить всему населению Земли доступ к интернету. Когда запустили в космос первые тестовые аппараты, а потом еще и с мыса Канаверал стартовала ракета FalconX cо спутниками, Илон написал два твита через Starlink. Проще говоря, сообщения были отправлены из космоса.

"Отправляю эти твиты через космос и спутник Starlink" – написал Маск в своем историческом сообщении в Twitter / Фото: Сегодня

Культура отмены

"Одевайтесь как хотите. Называйте себя как хотите. Занимайтесь сексом (по взаимному согласию) с кем хотите. Живите свою жизнь в мире и безопасности. Но заставлять увольнять женщин за заявления о том, что пол существует?" – твит Джоан Роулинг, создавшей вселенную о мальчике, который выжил, вмиг превратил ее в аутсайдера. Голливудские знаменитости, общественность, политики осудили писательницу и обвинили в хейте трансгендерных людей.

Твит Джоан Роулинг, вызвавший протесты и отмену сотрудничества с писательницей / Фото: Сегодня

Смерть Коби Брайанта

26 января 2020 года пятикратный чемпион НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб в результате крушения вертолёта в Калифорнии. Помимо баскетболиста на борту находилась его 13-летнея дочь и еще семь пассажиров.

Мир и поклонники были в шоке. Самым же популярным твитом по количеству лайков (после новости о смерти Чедвика Боузмана) в 2020 году стал пост Барака Обамы, почтившего память Коби.

Твит Барака Обамы о смерти баскетболиста Коби Брайанта / Фото: Сегодня

Запуск Crew Dragon

Кажется, весь мир наблюдал, как команда астронавтов на пилотируемом космическом корабле Илона Маска Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал 30 мая 2020 года. Этот день вошел в мировую историю, а шутка актера Энди Милонакиса в Twitter стала одним из главных твитов в истории соцсети.

"Поздравляю астронавтов, которые покинули сегодня Землю. Хороший выбор" – написал Энди Милонакис / Фото: Сегодня

Победа Байдена

Только ленивый не перепостил видео кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис после того, как Джо Байден стал победителем президентских выборов в США.

Война в Украине

До 24-го февраля 2022 года наша жизнь останется поделенной на "до" и "после". Вся Украина вздрогнула от атаки и агрессии российского фюрера и его армии орков, пока мир наблюдал и сопереживал. На следующей день издание Time вышло с обложкой, посвященной войне в Украине и разбившимся мечтам Европы.

"Как Путин разрушил мечты Европы" – твит со словами, указанными на обложке Time / Фото: Сегодня

Вам будет интересно посмотреть на курьезные фото котов из Twitter.