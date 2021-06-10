ТОП-7 продуктов, которые никогда не купит диетолог: чем их заменить

Не только колбаса или майонез, даже подсолнечное масло вредно для здоровья! Каких продуктов не должно быть на вашей кухне и почему – рассказала диетолог

Майонез, подсолнечное масло, сладкий йогурт, колбаса - в топе вредных продуктов / Фото: Сегодня

Все мы наслышаны, что транжиры и консерванты опасны, но продолжаем покупать продукты, в которых их полным-полно. Какие продукты наиболее вредны для нашего организма, чем они могут навредить здоровью и есть ли более здоровая альтернатива – рассказала психолог, диетолог, консультант по здоровому питанию Ксения Рэн.

Ксения Рэн / Фото: пресс-служба

Вредный продукт №1 – майонез, даже если он "фитнес"

Первым в списке продуктов, которых нет в рационе диетолога – это майонез. Потому что любой майонез с магазинной полки, даже если на нем написано "фитнес" или "нежирный" содержит траснжиры. Также не только майонез, а различные соусы, сроки хранения которых от месяца до полугода и больше, содержат массу консервантов, и пользы для здоровья никакой не представляют.

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Говоря простыми словами, это жиры, химическая формула которых была изменена в процессе нагревания, гидрогенизации и других процессов, используемых при изготовлении подобной продукции. Опасность трансжиров в том, что они очень плохо усваиваются организмом, наши пищевые ферменты с ними не справляются.

При постоянном употреблении в пищу продуктов, содержащих трансжиры, образуются шлаки, нарушается обмен веществ, развивается атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания.

Альтернатива: если без майонеза вам никак не прожить или срочно нужно сделать оливье для гостей, то лучше готовить майонез самостоятельно. Или найти майонез без консервантов: изучайте упаковку, смотрите состав, срок хранения такого продукта – 3-4 дня. Домашний майонез, приготовленный самостоятельно, также не стоит хранить дольше.

Вредности № 2 – сгущенка и фабричные сладости

Самое опасное в этих продуктах – это диоксид титана и пальмовое масло, а также сахар. Диоксид титана хоть и считается пищевой добавкой, но все больше стран отказываются от него. Поскольку это вещество производит отбеливающий эффект и усиливает окислительные процессы в организме. А пальмовое масло, которое еще часто используют в мороженом, повышает вредный холестерин и приводит к развитию атеросклероза.

Вред пальмового масла связывают не только с ожирением, болезнями сердца, а также другими хроническими заболеваниями.

Альтернатива: фрукты, сухофрукты, орехи, черный шоколад (но помните. Что все хорошо в меру).

"Враг" № 3 – белый хлеб или батон

Белый хлеб из пшеничной муки обладает высоким гликемическим индексом. Этот показатель определяет влияние углеводов в продуктах на изменение уровня глюкозы в крови. Если вы постоянно едите быстрые углеводы (то есть белый хлеб), которые очень быстро трансформируются в глюкозу, то буквально моментально насыщаетесь.

Белый хлеб или батон лучше заменить черным или цельнозерновым / Фото: freepik.com

Однако так же скоро чувство голода появляется вновь. Поэтому тем, кто хочет похудеть и удержать вес, про белый хлеб лучше забыть. Также постоянное употребление белого хлеба может вызвать набор лишнего веса, ведет к развитию атеросклероза.

Альтернатива: цельнозерновой хлеб из непросеянной муки, темный хлеб из ржаной муки.

Неожиданный для многих вредный продукт № 4 – подсолнечное масло

Подсолнечное масло, особенно если вы ежедневно на нем готовите, вредно: причем любое, холодного отжима, дезодорированное – неважно. В процессе очистки подсолнечного масла меняется его структура: это приводит к образованию в нем большого количества трансжиров.

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Также опасность подсолнечного масла в том, что при его жарке образуются альдегиды. Эти органические соединения приводят к воспалительным процессам в сердце, сосудах, желудке, кишечнике и вообще считаются канцерогенами. То есть способствуют развитию рака.

Вредность № 5 – сладкие йогурты с добавками

Распространенная ошибка, использовать фабричные йогурты с фруктами для завтраков, тем более – для похудения. Они как раз приведут к лишнему весу, поскольку содержат много сахара и консервантов. Задача йогурта – наполнить организм полезными бактериями. Но в процессе высокотемпературной обработки таких йогуртов, полезных бактерий там не остается. Кроме того, сладкий заводской йогурт, если есть его ежедневно натощак, вызовет спазиы и раздражение стенок желудка, кишечника.

Альтернатива: готовить йогурты самостоятельно или смотреть состав: приобретать без сахара и добавок. Хотите полезный йогурт с фруктами – добавьте в несладкий йогурт свежие фрукты или орешки.

№ 7 – колбаса, сосиски, полуфабрикаты

На счет сосисок и полуфабрикатов тоже нет смысла повторяться – такая продукция содержит массу консервантов, производится из далеко не из лучшего мяса, а то и вовсе из субпродуктов и порошковых добавок. Все это вредно для сосудов, сердца, желудка, кишечника и не только.

Колбасу или сосиски лучше заменить запеченным в фольге мясом / Фото: unsplash.com

Альтернатива – запекать в фольге (в ней менее вредно чем в рукаве) мясо – индейку, нежирную телятину, курицу будет полезнее всего. Охлажденное мясо можно нарезать тоненькой скибочкой, добавить листик салата и положить на ломтик черного хлеба – вот вам полезный бутерброд.

№ 8 – любые консервы в железных банках

Увы, но такие продукты до сих пор покупают. Поимо того, что любой консервированный продукт вреден из-за добавления множества эмульгаторов, "завкуснителей" и прочих химических веществ, само окисление продуктов при контакте с металлическими стенками банки и употребление их чревато язвенной болезнью.

Альтернатива: домашние консервированные овощи, но только в стекле и огурчики/помидорчики, в которые не добавлялись сахар, аспирин и т.д.

Напомним, что ранее мы писали, какие продукты помогут похудеть.