ТОП-7 лайфхаков, которые помогут выглядеть сногсшибательно на любом фото

Секрет "фитоняшек" из Instagram вовсе не в отказе от глютена или особенных упражнениях. Просто они лучше других освоили искусство позирования и знают, как подать свою фигуру в выгодном свете. Причем буквально: успех кадра на 50% зависит от правильного освещения (вы же помните жуткие лампы в примерочных?). Как раз этому и другим лайфхакам сегодня учимся на реальных примерах. Читайте, как выглядеть на фотографиях красиво без фотошопа и даже без диет

Осанка

Правильная осанка — это не только здорово, но и красиво. Так что пора вспомнить про мамино "не сутулься". Все просто: плечи назад, грудь вперед, подбородок вверх. А дальше можно как в "Служебном романе" — "и пошла на меня свободной походкой, нога от бедра, пошла"...

/ Фото: instagram.com/georgie.clarke

Высокая талия

Не просто так Instagram-инфлюенсеры поголовно влюблены в купальники с завышенной талией. Они делают фигуру гармоничной и пропорциональной. Это особенно актуально для обладательниц широких бедер.

/ Фото: instagram.com/georgie.clarke

Golden hour

Так называют первый час после восхода солнца и последний перед закатом. Это самое лестное для фигуры освещение, которое мягко разглаживает кожу и придает ей сияние. Также "золотой час" красиво подчеркивает рельеф мышц. Даже если вам кажется, что подчеркивать нечего.

/ Фото: instagram.com/georgie.clarke

Прогиб в пояснице

Увы, без него ягодицы могут походить на пакетики с манной кашей. Встаньте вполоборота, прогните спину, встаньте на цыпочки и сделайте шаг вперед. Другое дело!

/ Фото: instagram.com/georgie.clarke Реклама

Селфи

Не мучайте парня или подругу, добиваясь от них идеальных снимков. Контролировать позу, высоту камеры и ракурс проще самой. Со временем вы научитесь правильно позировать и без зеркала. Вот тогда сможете подключить к фотосессии близких.

/ Фото: instagram.com/georgie.clarke

Контуринг

Не секрет, что все атлеты наносят автозагар перед соревнованиями — он делает тело поджарым. А вы используйте конкурирующее средство для макияжа (или бронзер), чтобы сделать изгибы выразительными. Нарисуйте тени на животе и V-линии на внешней поверхности бедра, затем хорошо их растушуйте.

/ Фото: instagram.com/georgie.clarke

Держите тело на весу

Модели в соцсетях лишь выглядят расслабленно и непринужденно. На самом деле вес тела с ягодиц они всегда переносят на стопы, чтобы казаться стройнее сидя. На полу можно опереться на пятки, а на диване — скрестить ноги, приближая фигуру к "песочным часам".

/ Фото: instagram.com/georgie.clarke

Кстати, все эти правила актуальны не только для пляжных фотосессий и селфи. Составляйте образы из подборки нарядов на майские праздники и отправляйтесь за классными кадрами!