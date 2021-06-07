ТОП-5 самых полезных овощей июня, что не ударят по кошельку

Молодая капуста, редис, огурцы, кабачки и шпинат насытят нас витаминами и не опустошат кошелек. Узнайте, чем полезны эти овощи и что из них приготовить

Июнь - месяц, когда сезонные овощи дешевеют, самое время их использовать / Фото: unsplash.com

В июне на прилавках рынков и магазинов появляется все больше овощей, но цены на некоторые пока "кусаются". Какие из доступных овощей самые полезные для организма, чем именно, как сделать овощи безопасными от нитратов и что из них приготовить – рассказала доктор тибетской медицины, консультант по здоровому питанию Елена Беляева.

Все больше доступных по цене грунтовых сезонных овощей появляется в продаже, поэтому самое время разнообразить свое питание с пользой. А если вы опасаетесь нитратов, то воспользуйтесь простыми рекомендациями.

Как же снизить концентрацию нитратов в овощах?

В первую очередь стоит избегать покупки овощей (да и любых продуктов) в местах стихийной торговли. Поскольку качество таких продуктов вам никто не сможет гарантировать. Овощи, которые реализуются на рынках, проверяют на содержание нитратов с помощью специального прибора. Поэтому качество здесь более гарантировано.

Но и дома, самостоятельно, можно снизить концентрацию нитратов в овощах: для этого их следует замочить в слегка подсоленной воде на час/два. Воду эту не используйте, слейте. К тому же при тепловой обработке количество нитратов в овощах снижается.

Зелень перед тем, как добавить в салат или другое блюдо можно поставить "букетом" в воду и на прямой солнечный свет на пару часов. Или просто замочить в воде на час. Также не используйте верхние листья в капусте; кочерыжки, хвостики огурцов и редиса хорошенько срезайте с двух концов. А "попки" кабачков рекомендуется срезать на не менее, чем на 1,5 см.

Какие же овощи июня из доступных полезные и почему?

Кабачки, редис, молодая капуста и шпинат – кладезь витамина С и других элементов, а огурец – лидер среди овощей по содержанию клетчатки! Итак:

1. Молодая капуста. Основная ценность этого овоща – концентрация витамина С и возможность сохранять его в уже собранных кочанах более полугода. В капусте витамина С даже больше, чем в цитрусовых! Также богата молодая капуста пектинами, избавляющими нас от окислительного стресса. Пожалуй, молодая капуста – один из лучших овощей для похудения и диетического питания. Поскольку калорий в ней мало, а клетчатки, которая очистит организм от шлаков и токсинов – предостаточно. Только при уже имеющихся проблемах с пищеварением сырую капусту есть нежелательно: она может вызвать излишний метеоризм и вздутие кишечника.

Ценность молодой капусты – большая концентрация витамина С / Фото: unsplash.com

2. Редис – тоже с осторожностью следует употреблять при гастритах, язвенной болезни и других проблемах с органами пищеварения. Но для здоровых людей редис – просто витаминная бомба: витамины С, РР, группа В, железо, калий и кальций; а еще необходимые для похудения и поддержания здорового веса белок, клетчатка и эфирные масла.

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3. Огурцы. Самое время обратить внимание на эти овощи – прилавки рынков уже пестрят молодыми, тоненькими огурчиками. Огурец на 95% состоит из воды: поэтому с помощью блюд из огурцов можно не только утолить жажду, но вывести токсины и промыть почки. Поэтому при нефритах, мочекаменной болезни и других почечных недугах огурцы противопоказаны.

В огурцах также немало витаминов, минералов, а по количеству пищевых волокон огурцу нет равных!

Они хорошо чистят кишечник, улучшают его моторику. Также огурец предотвращает образование холестериновых бляшек на стенках сосудов, поэтому рекомендован, как профилактическое средство атеросклероза и других болезней сердца и сосудов.

4. Кабачки. Они, в отличие от капусты и редиса не вызывают вздутия кишечника, поэтому кабачок – один из топовых диетических продуктов. В кабачках содержатся необходимые нашему мозгу, сердцу, печени и мышцам витамины и микроэлементы. А еще кабачки помогают улучшить не только пищеварение, а состояние кожи и цвет лица.

Шпинат по праву считают королем листовых овощей / Фото: unsplash.com

5. Шпинат. Его по праву считают королем листовых овощей. Благодаря веществу апигенину шпинат защищает от развития раковых клеток. Этот листовой овощ отлично поддержит сердце и сосуды, защитит от окислительного стресса, насытит оргазм витаминами группы В, фолатами, витамином К, селеном, омега-3, йодом и не только. Но из-за щавелевой кислоты шпинат нельзя есть при мочекаменной болезни. Также у некоторых шпинат вызывает аллергическую реакцию.

А как полезнее всего употреблять эти овощи, в салатах?

Самый простой способ кушать эти овощи – это нарезать салаты, заправляя их оливковым, льняным или подсолнечным маслом холодного отжима. А еще можно добавить специи, семечки кунжута или льна, так наиболее полезно и вкусно.

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Также можно приготовить более разнообразные, быстрые и полезные теплые блюда: вот вам пример завтрака и ужина.

Молодая капуста с индюшиным окороком – пример ужина

Это блюдо украдет у вас всего 20 минут на приготовление, получится 4-6 порций, если взять:

индюшиный окорок – 300 грамм,

молодая капуста – 800грамм,

пучок зеленого лука,

большой пучок укропа,

соль, перец, тмин – по щепотке,

масло оливковое – столовая ложка.

Как приготовить:

1. Мясо нарезаем на кусочки кубиками примерно по 2 см.

2. В глубокой сковороде с крышкой разогреваем масло.

3. Слегка обжариваем мясо – буквально две минуты.

4. Добавляем все специи и накрываем крышкой. Тушим при небольшой температуре около 7 минут.

5. Нарезаем лук и капусту и отправляем их к мясу минут на 7-10.

6. Измельчаем укроп, перемешиваем его с капустой и подаем.

Оладьи из молодых кабачков – пример теплого завтрака

Чтобы приготовить кабачковые оладьи, уйдет всего 15 минут: этого рецепта хватит на разовый завтрак для всей семьи (на 3 человека).

Оладьи из кабачков – полезный быстрый завтрак для всей семьи / Фото: Depositphotos

Именно теплый завтрак более полезный, поможет наполнить нас энергией на весь день и "разбудить" пищеварение. Какие продукты понадобятся:

два кабачка (примерно по 150грамм),

яйца – 2 штуки,

пучок зелени (я беру петушку, зеленый лук и один молодой зеленый чеснок),

пшеничная мука – одна ложка,

перец и соль,

кокосовое рафинированное масло – 2 ложки.

Как приготовить:

1. Кабачки измельчаем на острой терке или шинковке для корейской моркови.

2. Добавляем к ним яйца, нарезанную зелень, перец и муку. Аккуратно перемешиваем.

3. Кокосовое масло отправляем на сковороду, хорошо разогреваем. Затем с помощью столовой ложки выкладываем туда кабачковое тесто.

4. Обжариваем с каждой стороны по 3-4 минуты, немного уменьшив температуру.

Уже готовое блюдо приправляем солью – так не выделится много сока из кабачков и муки потребуется меньше.

Напомним, что ранее мы писали как вкусно и полезно приготовить шпинат.