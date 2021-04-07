Вместо автобуса – электровелосипед: какой байк приобрести

Для того, чтобы не зависеть от общественного транспорта можно приобрести электровелосипед для поездок по городу

С приходом тепла украинцы начали думать над тем, чтобы приобрести какой-нибудь электротранспорт. Тем более это актуально в период карантина, когда общественный транспорт для большинства людей просто недоступен. Недавно мы писали о том, какие электросамокаты лучше выбрать для поездок по городу, а теперь расскажем, какой лучше выбрать электровелосипед, чтобы он удовлетворил все ваши потребности.

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Электровелосипеды / Фото: Сегодня

Maxxter Ruffer Black-Green

Максимальная скорость этого электровелосипеда составляет 25 км/ч. На одном заряде можно проехать 40 км, а мощность силовой установки составляет 250 Вт.

Вес устройства 23 кг. На этой электровелосипеде может ехать человек весом до 110 кг.

Стоимость составляет около 22 тысяч гривен.

Электровелосипед Maxxter / Фото: maxxter.ua

Xiaomi QiCYCLE Mi Home

Данный электровелосипед может разогнаться до 20 км/ч. Мощность двигателя – 250 Вт.

Полная зарядка электровелосипеда дает возможность проехать на нем не менее 45 км.

Вес устройства составляет меньше 15 кг, что позволит без проблем заносить электровелосипед в квартиру или в дом.

Стоимость – 18 тысяч гривен.

Электровелосипед Xiaomi / Фото: xiaomi.ua

Like.Bike Shark

Этот электровелосипед способен развить скорость до 25 км/ч, а мощность силовой установки составляет 250 Вт.

На одном заряде электровелосипед может проехать до 60 км.

Вес устройства – 24 кг, а ехать на нем может человек весом до 120 кг.

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Стоимость – 25 тысяч гривен.

Электровелосипед LikeBike / Фото: LikeBike

OIO CITY BIKE

Развивает скорость до 35 км/ч, а мощность двигателя составляет 350 Вт.

В зависимости от скорости и условий езды на одном заряде можно проехать до 50 км.

Вес устройства – 21 кг, а ехать на нем может человек весом до 110 кг.

Стоимость составляет около 22 тысяч гривен.

Электровелосипед City Bike / Фото: oio-bike.com

SKYBIKE LIRA PLUS

Максимальная скорость составляет 25 км/ч. Установлен электромотор мощностью 350 Вт.

На одном заряде можно проехать от 35 до 45 км в зависимости от стиля езды.

На этом транспортном средстве может ехать человек весом до 100 кг, а вес самого устройства составляет 37 кг.

Стоимость составляет 15,5 тысяч гривен.

Электровелосипед SKYBIKE LIRA PLUS / Фото: skybike.ua

Напомним, ранее мы сообщали о том, что что Xiaomi запланировала выпуск электромобилей под собственным брендом.

Также мы писали о том, опасны ли электросамокаты на автодорогах.