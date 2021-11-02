ТОП-30 ресторанов мира, которые рекомендуют украинские блогеры

Пока одни думают, как добраться на работу в Киеве без паспорта вакцинации и пообедать в ресторане, другие выбирают локации для гастротура по популярным странам. Ведь уже вакцинировались и готовы устроить праздник вкуса. Выберите место для себя и внесите его в список must visit.

Барселона

Тревелблогер Яна Метелкина оценила заведение Cal Boter, которое выбирают местные. Она сравнила заведение с украинской "Пузатой хатой". Назвала еду, которую там готовят, "трушной". В Cal Boter рекомендует заказать на обед сет-ланч за 13 евро. За эти деньги вы получите три блюда и напиток.

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На завтрак Яна Метелкина рекомендует сходить в кондитерскую Puiggros. Говорит, круассаны в заведении вкуснее, чем в Париже. За один круассан и капучино она заплатила 4 евро.

Если хотите устроить шикарный ужин с морепродуктами, то идите на рынок "Бокерия" на улице Рамбла. В локальном гастробаре Mercat Barcelona Gastrobar блогер с друзьями за 60 евро заказала гигантскую порцию морепродуктов.

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Рим

Инфлюэнсер Таня Парфильева рекомендует мейнстримный туристический ресторан Il Giardino ai Forini. Говорит, что вкусно. Средний чек – это около 25 евро (за закуску, главное блюдо и десерт).

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Фудблогер Елизавета Гацко отметила лучший ресторан Рима Gli Angeletti, который ее поразил. Ела она пасту. Цена на блюдо стартует от 9 евро. Девушка рекомендует забронировать столик, если планируете посетить заведение.

Париж

Инфлюэнсер Алиса Илиева, которая удивляет подписчиков контентом из разных стран, поделилась подборкой заведений в Париже.

Ее must visit – ресторан La Rotonde Montparnasse, где Эммануэль Макрон праздновал победу, когда стал президентом Франции. Она говорит, что заведение – историческое место.

За панакоту с карамелизированной грушей здесь платят 13 евро, а за салат с лососем, который привезли из Шотландии – 14 евро.

А еще ресторан Ralph Lauren – Ralph’s. Он находится во дворике при бутике. И модное заведение L’Avenue инфлюэнсер также рекомендует посетить, ведь там собирается местная богема. Особенно когда проходят недели моды. И ресторан Girafe не обходите стороной, ибо из него вам откроется невероятный вид на Эйфелеву башню.

Инфлюэнсер Алина Френдий со своим мужем Петром Заставным рекомендуют заведение для завтраков Saint Pearl. Они там инстаграмные и вкусные.

За веганский тост с авокадо заплатите 12,50 евро, шакшуку – 13 евро, а гранолу с греческим йогуртом – 10,8 евро.

/ Фото: скриншот

Тбилиси

Блогер Саша Пустовит рекомендует посетить бар 8000 Vintages, где большой ассортимент вина. Она там нашла "то самое" идеальное красное полусладкое. И привезла несколько бутылок в Украину.

В винном баре 8000 Vintages можно заказать сырную тарелочку и попробовать разные вина. В среднем заплатите 40 гривен за бокал. После дегустации можете пройти алкотест, – пишет блогер Саша Пустовит в Instagram.

Завтрак во время путешествия девушка устроила в Stamba Cafe, где тост с авокадо, кофе и выпечка идеальны. Вероятно, блюда для вечерних посиделок там не менее вкусные.

За порцию вышеупомянутого тоста с яйцом и салатом заплатите 17 евро, а за ризотто – 25 евро.

Нью-Йорк

Ловите еще одну подборку заведений must visit от инфлюэнсера Алисы Илиевой, но уже в США.

В Нью-Йорке она рекомендует посетить такие бары: Bar Masa, Pic bar, Clover Club, Bar Goto и Attaboy.

А еще заведения для завтраков и ланчей: Cosme, Balthazar, ABC Kithen, Aska, Masa, Manhatta, The NoMad, Modern, King restaurant.

И, конечно, вегетарианские кафе, потому что Алиса Илиева не употребляет мясо: Planta Queen, Le botaniste и Blossom on Columbus.

Тиват (Черногория)

Тревелблогер Максим Циркель посетил ресторан Panorama Tivat в районе Porto Montenegro, который его поразил.

Название ресторана говорит само за себя. Сюда стоит прийти на закате, чтобы насладиться блюдами высокой кухни и умопомрачительными видами. Шикарное обслуживание, красивая подача и вкусные блюда. Проведите здесь незабываемый вечер, – пишет он в своем Instagram.

За ризотто с трюфелем в ресторане заплатите 19 евро, а лимонный тарт 11 евро.

Недавно мы тестировали пиццу от Дзидзьо и рассказали, какая она на вкус.