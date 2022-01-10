ТОП-3 самых полезных растительных масел – как зажарить хрустящую корочку без вреда для здоровья

Зажарить хрустящую корочку без вреда для здоровья поможет оливковое или коксовое масло / Фото: Коллаж: Сегодня

Высокая калорийность жареных продуктов – не единственный их вред: в такой пище содержится много трансжиров. Почему жаренная пища вредна, можно ли получить вкусную хрустящую корочку без вреда для здоровья – подсказали в Центре общественного здоровья МОЗ.

Почему есть жареное – вредно?

В жареной пище концентрация трансжиров наиболее высока: это жиры с измененной химической формулой, которые образуются в процессе нагревания и жарки, также небольшое количество трансжиров изначально содержится в некоторых продуктах.

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Трансжиры намного хуже усваиваются организмом: помимо того, что продукты с ними более калорийны, регулярное употребление пищи, богатой трансжирами, приводит к развитию заболеваний сердца и сосудов, диабету, ожирению и даже онкологии.

Для примера: в одной запеченной картофелине (весом около 100 грамм) – 0 жира и 93 калории. А в 100 граммах жареной картошки фри – 17 грамм жира и уже целых 319 калории! Если вы очень любите жареные блюда, то для их приготовления выбирайте наиболее здоровые растительные масла.

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На каком масле лучше жарить?

Самыми здоровыми и подходящими для жарки маслами считаются:

оливковое

кокосовое

масло авокадо.

В этих маслах меньше всего полиненасыщенных жиров, а больше – мононенасыщенных и насыщенных, которые более устойчивы к окислению. Кулинарные растительные масла, в которых много полиненасыщенных жиров – например, популярное подсолнечное масло, при нагревании образуют акриламид.

Оливковое масло, а также кокосовое и масло авокадо – самые подходящие для жарки в плане безопасности / Фото: freepik.com

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Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует акриламид, как "вероятный канцероген для человека". То есть вещество, способствующее развитию рака. Поэтому медики призывают больше варить, запекать, готовить на пару, чем жарить.

Как жарить еду без вреда для здоровья

Если вы хотите приготовить жареное блюдо с хрустящей корочкой, то снизить вред от процесса жарки, помимо использования более здоровых масле, помогут простые лайфхаки.

Не лейте на сковороду слишком много масла (вообще лучше так не делать), покройте поверхность блюда маслом, а затем поджарьте в духовке вместо жарки во фритюре.

Можно добавить хрустящие ингредиенты, например, сухари, снаружи блюда, а затем также "довести" еду в духовке вместо жарки на раскаленной сковороде.

Мясо можно сначала замариновать в пахте (обезжиренных сливках), это поможет "создать" корочку даже при приготовлении его в духовке, а не на сковородке.

Замените обычную пшеничную муку, в которой обваливаете продукты перед жаркой рисовой или кукурузной крупой: в них нет глютена, который при обжаривании поглощает слишком много масла.

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