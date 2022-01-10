ТОП-3 самых полезных растительных масел – как зажарить хрустящую корочку без вреда для здоровья

Зажарить хрустящую корочку без вреда для здоровья поможет оливковое или коксовое масло / Фото: Коллаж: Сегодня
Высокая калорийность жареных продуктов – не единственный их вред: в такой пище содержится много трансжиров. Почему жаренная пища вредна, можно ли получить вкусную хрустящую корочку без вреда для здоровья – подсказали в Центре общественного здоровья МОЗ.
Почему есть жареное – вредно?
В жареной пище концентрация трансжиров наиболее высока: это жиры с измененной химической формулой, которые образуются в процессе нагревания и жарки, также небольшое количество трансжиров изначально содержится в некоторых продуктах.
Для примера: в одной запеченной картофелине (весом около 100 грамм) – 0 жира и 93 калории. А в 100 граммах жареной картошки фри – 17 грамм жира и уже целых 319 калории! Если вы очень любите жареные блюда, то для их приготовления выбирайте наиболее здоровые растительные масла.
На каком масле лучше жарить?
Самыми здоровыми и подходящими для жарки маслами считаются:
- оливковое
- кокосовое
- масло авокадо.
В этих маслах меньше всего полиненасыщенных жиров, а больше – мононенасыщенных и насыщенных, которые более устойчивы к окислению. Кулинарные растительные масла, в которых много полиненасыщенных жиров – например, популярное подсолнечное масло, при нагревании образуют акриламид.
Международное агентство по изучению рака (IARC) классифицирует акриламид, как "вероятный канцероген для человека". То есть вещество, способствующее развитию рака. Поэтому медики призывают больше варить, запекать, готовить на пару, чем жарить.
Как жарить еду без вреда для здоровья
Если вы хотите приготовить жареное блюдо с хрустящей корочкой, то снизить вред от процесса жарки, помимо использования более здоровых масле, помогут простые лайфхаки.
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