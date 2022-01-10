ТОП-3 найкорисніших рослинних олії – як засмажити хрумку скоринку без шкоди для здоров'я

Засмажити хрустку скоринку без шкоди для здоров'я допоможе оливкова або коксова олія / Фото: Колаж: Сьогодні
Висока калорійність смажених продуктів – не єдина їхня шкода: у такій їжі міститься багато трансжирів . Чому смажена їжа шкідлива, чи можна отримати смачну хрустку скоринку без шкоди для здоров'я – підказали у Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Чому їсти смажене – шкідливо?
У смаженій їжі концентрація трансжирів найбільш висока: це жири зі зміненою хімічною формулою, які утворюються в процесі нагрівання та смаження, також невелика кількість трансжирів спочатку міститься в деяких продуктах.
Наприклад: в одній запеченій картоплині (вагою близько 100 грам) – 0 жиру та 93 калорії. А в 100 грамах смаженої картоплі фрі – 17 грамів жиру і вже цілих 319 калорій! Якщо ви дуже любите смажені страви, то для їх приготування вибирайте найбільше здорові рослинні олії.
На якому маслі краще смажити?
Найздоровішими та придатними для смаження оліями вважаються:
- оливкова
- кокосова
- олія авокадо.
У цих оліях найменше поліненасичених жирів, а більше – мононенасичених та насичених, які більш стійкі до окислення. Кулінарні рослинні олії, в яких багато поліненасичених жирів – наприклад, популярна соняшникова олія, при нагріванні утворюють акриламід.
Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) класифікує акриламід як "імовірний канцероген для людини". Тобто речовина, що сприяє розвитку раку. Тому медики закликають більше варити, запікати, готувати на парі, аніж смажити.
Як смажити їжу без шкоди здоров'ю
Якщо ви хочете приготувати смажену страву з хрусткою скоринкою, то знизити шкоду від процесу смаження, крім використання здоровіших олій, допоможуть прості лайфхаки.
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