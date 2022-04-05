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Как стать HR-специалистом, копирайтером или маркетологом – 18 бесплатных курсов для украинцев

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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5 апреля, 14:43
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Образовательный проект Genius Space открыл доступ ко всем курсам украинцам. Достаточно зарегистрироваться, чтобы получить курс
18 бесплатных курсов для украинцев
18 бесплатных курсов для украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Многие люди во время войны в Украине потеряли оффлайн работу. Образовательный проект Genius Space открыл доступ украинцам к 18 онлайн-курсам, чтобы помочь безработным овладеть современной профессией или апгрейдить бизнес-навыки. Среди профессий – Project-manager, SEO-специалист, РРС-специалист, WEB-дизайнер и другие. Дополнительно учащиеся получат курс английского в подарок.

К каким курсам открыли бесплатный доступ?

  • Комплексный Интернет-маркетинг

Длительность курса: 3 месяца.

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  • SMM-специалист

Длительность курса: 3 месяца.

  • Project-manager

Длительность курса: 3 месяца.

  • Инкубатор онлайн-школ

Длительность курса: 3 месяца.

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  • HR-manager

Длительность курса: 3 месяца.

/ Фото: Pexels

  • SEO-специалист

Длительность курса: 2 месяца.

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  • РРС-специалист

Длительность курса: 2,5 месяца.

  • Бухгалтер ФЛП

Длительность курса: 1,5 месяц.

  • РRO-копирайтинг

Длительность курса: 2 месяца.

  • WEB-дизайнер

Длительность курса: 3 месяца.

  • Практический курс создания чат-ботов

Длительность курса: 1 месяц.

  • Практический курс о Google-таблицах

Длительность курса: 1 месяц.

  • Онлайн курс Soft Skills

Длительность курса: 2 месяца.

  • Менеджер по продажам

Длительность курса: 2 месяца.

  • B2C-консалтинг для специалистов, желающих зарабатывать на консультациях, используя digital-инструменты.

Длительность курса: 2 месяца.

  • SMM Agency – бизнес-курс для украинцев, желающих открыть SMM или таргетинг-агентство. И зарабатывать большие деньги, обслуживая малые и средние бизнесы.

Длительность курса: 2 месяца.

  • Tик-Tок для предпринимателей - бизнес-курс для владельцев бизнеса, которые будут привлекать клиентов через социальную сеть, сотрудничать с блогерами и зарабатывать на рекламе.

Продолжительность курса: 1 месяц.

  • Телепорт – авторская программа сооснователя Genius Space Олеся Тимофеева о современных digital-инструментах для запуска или масштабирования бизнеса.

Продолжительность курса: 2 месяца.

Как получить доступ к курсу?

  1. Заполните форму на сайте Genius Space, выбрав курс.
  2. В течение 72 часов менеджер проверит ваши данные и отправит доступ на почту, указанную в форме.

Важно: курсы бесплатные, но учащиеся могут донатить любую сумму на гуманитарную помощь нуждающимся по ссылке.

Узнайте также, где бесплатно выучить английский, чтобы устроиться на работу за границей.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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