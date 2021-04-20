ТОП-10 горячих клавиш на ноутбуке, которые упростят работу

Нажимая определенную комбинацию клавиш, можно очень быстро использовать ту или иную программу

Чтобы упростить работу на компьютере или на ноутбуке, достаточно нажимать определенные комбинации клавиш. Мы расскажем о десяти самых востребованных так называемых горячих клавишах.

Горячие клавиши для ноутбука / Фото: pixabay.com

1. Одновременно нажмите клавиши "Windows" и "Е".

Теперь вы получаете мгновенный доступ ко всем папкам и дискам ноутбука, чтобы оперативно зайти именно в ту папку, которая нужна.

2. "Windows" и "D" позволит моментально закрыть все окна на рабочем столе, а не делать это поочередно. Такой механизм значительно упростит работу и позволит сэкономить время.

3. "Windows" и точка, или точка с запятой.

Эта комбинация позволяет открыть приложение смайликов, чтобы оставлять их, скажем, в социальных сетях.

4. "Windows" и "I" поможет моментально открыть вкладку "Параметры Windows".

Здесь вы сможете настроить параметры экрана, звук, дату, время и другое.

5. "Windows" и "S".

Сразу же после этого откроется панель поиска, где, прописав в строке нужное слово, отобразится то приложение, которое нужно.

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6. "Windows" и "+" открывает экранную лупу.

С помощью этой функции вы сможете увеличить или уменьшить изображение.

7. Клавиши "Windows", "Ctrl" и "O" позволяют открыть экранную клавиатуру.

Для разнообразия можно воспользоваться таким методом печатания текста.

8. "Ctrl", "Shift" и "Esc".

Эти клавиши позволяют открыть диспетчер задач, чтобы посмотреть какие ресурсы компьютера сейчас используются и в каком процентном соотношении.

9. "Ctrl" и "A" поможет выделить весь текст, который вы напечатали в Word. Обычно все используют мышку для этой команды, но это довольно долго, если текст большой. Теперь выделить весь текст можно за секунду.

10. "Alt", "Ctrl" и "Tab" позволит вывести на экран программы, которыми вы сейчас пользуетесь.

Таким образом с помощью стрелок можно быстро выбрать нужное окно.

Напомним, ранее мы писали о том, что появилась новая клавиатура, позволяющая в шесть раз быстрее печатать текст.

Также мы рассказывали о том, как самостоятельно в домашних условиях почистить клавиатуру.