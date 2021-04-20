ТОП-10 горячих клавиш на ноутбуке, которые упростят работу

Чтобы упростить работу на компьютере или на ноутбуке, достаточно нажимать определенные комбинации клавиш. Мы расскажем о десяти самых востребованных так называемых горячих клавишах.
Горячие клавиши для ноутбука / Фото: pixabay.com
1. Одновременно нажмите клавиши "Windows" и "Е".
Теперь вы получаете мгновенный доступ ко всем папкам и дискам ноутбука, чтобы оперативно зайти именно в ту папку, которая нужна.
2. "Windows" и "D" позволит моментально закрыть все окна на рабочем столе, а не делать это поочередно. Такой механизм значительно упростит работу и позволит сэкономить время.
3. "Windows" и точка, или точка с запятой.
Эта комбинация позволяет открыть приложение смайликов, чтобы оставлять их, скажем, в социальных сетях.
4. "Windows" и "I" поможет моментально открыть вкладку "Параметры Windows".
Здесь вы сможете настроить параметры экрана, звук, дату, время и другое.
5. "Windows" и "S".
Сразу же после этого откроется панель поиска, где, прописав в строке нужное слово, отобразится то приложение, которое нужно.
6. "Windows" и "+" открывает экранную лупу.
С помощью этой функции вы сможете увеличить или уменьшить изображение.
7. Клавиши "Windows", "Ctrl" и "O" позволяют открыть экранную клавиатуру.
Для разнообразия можно воспользоваться таким методом печатания текста.
8. "Ctrl", "Shift" и "Esc".
Эти клавиши позволяют открыть диспетчер задач, чтобы посмотреть какие ресурсы компьютера сейчас используются и в каком процентном соотношении.
9. "Ctrl" и "A" поможет выделить весь текст, который вы напечатали в Word. Обычно все используют мышку для этой команды, но это довольно долго, если текст большой. Теперь выделить весь текст можно за секунду.
10. "Alt", "Ctrl" и "Tab" позволит вывести на экран программы, которыми вы сейчас пользуетесь.
Таким образом с помощью стрелок можно быстро выбрать нужное окно.
Напомним, ранее мы писали о том, что появилась новая клавиатура, позволяющая в шесть раз быстрее печатать текст.
Также мы рассказывали о том, как самостоятельно в домашних условиях почистить клавиатуру.