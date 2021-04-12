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Томатные заварные с сыром – рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского

13 апреля, 10:10

Ирина Маслова

Кроме сыра, можно попробовать эти заварные с другими солеными начинками

Заварными бывают не только пирожные с кремом. Можно приготовить отличную закуску из заварного теста с соленой начинкой. Шеф-повар Владимир Ярославский поделился рецептом томатных заварных, в качестве начинки он предлагает сыр или другие, ваши любимые соленые начинки. Наверняка эта закуска пополнит список ваших любимых, несложных в приготовлении, блюд.

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Томатные заварные с сыром

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Фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova/?hl=ru

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Томаты в собственном соку предварительно слегка пробить на блендере и протереть через сито, чтобы не было семян. Брать нужно по весу, это важно.
  2. В томаты добавить сливочное масло и почти довести до кипения, затем – щепотку соли и муку и хорошо заварить массу, интенсивно помешивая деревянной лопаткой. "Сушите" тесто в сотейнике, после сворачивания массы еще с минуту.
  3. Дать массе остыть. Включить на 250 градусов.
  4. В теплую (не горячую) массу ввести по одному яйцу и хорошо вымесить, можно миксером. Смесь должна едва течь, когда еще теплая.
  5. Выложить тесто на пергамент, немного смазав его сливочным маслом, кондитерским мешком или ложкой.
  6. Сверху побрызгать водой и затем положить натертый сыр.
  7. Поставить в уже в хорошо разогретую духовку.
  8. Закрыть дверцы и выключить духовку на 8-10 минут. Через 10 минут включить духовку на 180-195 градусов.
  9. Выпекать 15-17 минут, но контролировать, чтобы заварные сильно не подрумянились. Готовить без конвекции.
  10. Заварным дать остыть немного на противне и снять.
  11. Остывать они должны прямо на полотенце.
  12. Наполнять можно и моцареллой, мягким сыром или соленой начинкой на свой вкус.

Здесь найдете советы известных шеф-поваров, как приготовить вкусные сырники.

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