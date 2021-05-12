Том Круз выбросил три Золотых глобуса

“Джерри Магуайер” / Фото: themoviedb.org

В знак протеста против недостаточного расового разнообразия среди членов жюри Том Круз отдал свои заветные статуэтки "Золотой глобус" – кинопремии, которую называют вторым "Оскаром". Актер получал эту награду трижды за свои роли в "Джерри Магуайере", "Рождённом четвёртого июля" и в "Магнолии". Что за скандал развернулся вокруг "Золотого глобуса" – мы рассказали тут.

А пока Том Круз ведет войну с их средневековым взглядом на современное искусство и возвращает им свои "Золотые глобусы", смотрите один из принесших ему эту премию фильмов "Джерри Магуайер" (и в самом высоком разрешении – 4K тоже!), который доступен по подписке на OLL.TV.

Джерри Магуайер – успешный спортивный агент в крупном агентстве. Его задачей является заключение контрактов с атлетами и их раскручивание. В компании ведется циничная политика количества, а не качества, которую критикует Джерри в своем программном заявлении. Позиция о необходимости стать более гуманными к спортсменам встречает одобрение у сотрудников и клиентов, но начальника такая откровенная критика совсем не радует, и он увольняет Джерри.

Безработный герой решает открыть свое собственное агентство при поддержке влюбленной в него сотрудницы Дороти Бойд. Удастся ли Джерри остаться человеком в мире циничного спортивного бизнеса?

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"Джерри Магуайер" / Фото: themoviedb.org

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