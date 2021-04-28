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Черный телефон сына Стивена Кинга зазвонит 28 января 2022 года

Сегодня, 17:21

В Голливуде планируют снять новый ужастик "Черный телефон" по рассказу сына легендарного писателя Стивена Кинга, Джо Хилла. Рассказываем, что известно о предстоящей ленте

Режиссер Скотт Дерриксон, известный по фильмам "Шесть демонов Эмили Роуз", "Синистер" и "Доктор Стрендж", вновь готовится пугать зрителей. Фильммейкер возобновил сотрудничество со студией Blumhouse и снимет для нее ужастик "Черный телефон", основанный на одноименном рассказе Джо Хилла.

По сюжету, подростка Джона Финни похитил убийца-садист и запер в звуконепроницаемом подвале, покрытом пятнами крови. Все, что у него есть, — древний телефон, давно отсоединенный от сети, но по ночам он звонит, а в трубке слышатся голоса предыдущих жертв…

Роль жертвы досталась Мэйсону Темзу, тогда как злодея сыграет Итан Хоук.

Дерриксон, Каргилл и Джейсон Блюм продюсируют картину, а Джо Хилл выступит исполнительным продюсером. Вышеуказанная компания фильммейкеров уже работала вместе над фильмом ужасов "Синистер" 2012 года, который доступен к просмотру на OLL.TV.

Кадр из фильма "Синистер"
Кадр из фильма "Синистер"
Фото: kino-teatr.ru

В центре сюжета фильма "Синистер" – журналист Эллисон Освальт, который переезжает в дом, где погибла другая семья. Эллисон обнаруживает старые видео, на котором запечатлены жуткие убийства каждого из членов семьи. При этом, на каждой из записей присутствует некая темная фигура...

"Синистер"
смотрите на olltv
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