Черный телефон сына Стивена Кинга зазвонит 28 января 2022 года

В Голливуде планируют снять новый ужастик "Черный телефон" по рассказу сына легендарного писателя Стивена Кинга, Джо Хилла. Рассказываем, что известно о предстоящей ленте

Режиссер Скотт Дерриксон, известный по фильмам "Шесть демонов Эмили Роуз", "Синистер" и "Доктор Стрендж", вновь готовится пугать зрителей. Фильммейкер возобновил сотрудничество со студией Blumhouse и снимет для нее ужастик "Черный телефон", основанный на одноименном рассказе Джо Хилла.

По сюжету, подростка Джона Финни похитил убийца-садист и запер в звуконепроницаемом подвале, покрытом пятнами крови. Все, что у него есть, — древний телефон, давно отсоединенный от сети, но по ночам он звонит, а в трубке слышатся голоса предыдущих жертв…

Роль жертвы досталась Мэйсону Темзу, тогда как злодея сыграет Итан Хоук.

Дерриксон, Каргилл и Джейсон Блюм продюсируют картину, а Джо Хилл выступит исполнительным продюсером. Вышеуказанная компания фильммейкеров уже работала вместе над фильмом ужасов "Синистер" 2012 года, который доступен к просмотру на OLL.TV.

Кадр из фильма "Синистер" Фото: kino-teatr.ru

В центре сюжета фильма "Синистер" – журналист Эллисон Освальт, который переезжает в дом, где погибла другая семья. Эллисон обнаруживает старые видео, на котором запечатлены жуткие убийства каждого из членов семьи. При этом, на каждой из записей присутствует некая темная фигура...

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