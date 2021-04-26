Только из салона: 5 новых электрокаров, доступных украинцам

В отличие от подержанных электрокаров из других стран новые зеленые авто прослужат значительно дольше

На рынке электромобилей в Украине настоящий бум, но большинство моделей, доступных автолюбителям, завозят в нашу страну из других стран, а потому это уже подержанные электрокары. В свою очередь новые электромобили в Украине еще не так популярны и их продают далеко не все автопроизводители. О том, какие новые электрокары можно приобрести в отечественных автосалонах – далее в материале.

Новые электромобили в Украине / Фото: Сегодня

Hyundai IONIQ Electric

Южнокорейский бренд – один из немногих, кто предлагает в Украине новые электромобили. В этом электрокаре установлен двигатель IONIQ Electric, который инженеры компании модернизировали, что повысило эффективность силовой установки почти на 40%.

Аккумулятор имеет мощность 38,3 кВт-час, а в целом двигатель выдает 136 лошадиных сил. Кроме того, эксперты отмечают, что машина разгоняется довольно быстро, благодаря крутящему моменту в 295 Нм. В большинстве легковушек с двигателем внутреннего сгорания крутящий момент не превышает даже 200 Нм.

На одном заряде авто способно преодолеть расстояние в более, чем 300 километров, а время полного заряда от обычной розетки составляет от 10 до 14 часов. Хотя, на специальных зарядных станциях можно получить 80% заряда менее, чем за 1 час.

Цена данного электрокара стартует от 943 тысяч гривен.

Hyundai IONIQ Electric / Фото: Hyundai Motor Company

Renault KANGOO Z.E.

Также достойный экземпляр в мире электромобилей, но его недостаток в том, что в Украине пока не продается пассажирская версия. Хотя, по некоторым данным, вскоре и такая версия будет доступна.

На одном заряде этот фургончик может преодолеть около 200 километров. Причем, за 1 час Рено может зарядиться для преодоления 35 км. То есть, подъехав, скажем, к торгово-развлекательному центру за покупками, электрокар зарядится для преодоления пути к дому.

В свою очередь полная зарядка, как уверяет производитель, может состояться всего за 6 часов. Кроме того, аккумулятор подзаряжается, когда водитель снимает ногу с педали газа или же тормозит. К тому же если включить режим ECO, можно еще больше увеличить запас хода, но при этом немного уменьшится мощность двигателя. Двигатель имеет мощность 44 кВт.

Стоимость такого электрокара начинается от 1 млн 91 тыс. гривен.

Renault KANGOO Z.E. / Фото: renault.com.ua

JAC iEV7S

В Украине также начали официально продавать электрокары китайского производства. JAC iEV7S оснащен батареей от компании Samsung, емкость которой составляет 39 кВт*ч. Охлаждается она с помощью специальной жидкости, что дает возможность работать электрокару даже в мороз до минус 30 градусов, а летом машина выдерживает даже до плюс 45 градусов.

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Электродвигатель мощностью 85 кВт позволит на одном заряде проехать до 300 километров, но, если ехать не более 60 км/ч, на одном заряде можно проехать даже до 350 километров. Кроме того, этот электрокар имеет крутящий момент в 270 Нм, а потому лишь за 4 секунды можно разогнаться до 50 км/ч.

Максимальная же скорость составляет 130 км/ч. Специальный чарджер может всего за час дать заряд на 80%. Полностью батарея в обычном режиме заряжается максимум за 8 часов.

Стоимость такого электрокара – от 675 тысяч гривен

Электромобиль JAC iEV7S / Фото: bogdanauto.com.ua

BMW i3

Этот электромобиль уже достаточно давно находится на рынке и зарекомендовал себя довольно неплохо. Электрический двигатель способен выдавать мощность в 170 лошадиных сил, а также крутящий момент в 250 Нм. На одном заряде авто может проехать около 300 километров в зависимости от стиля езды.

От 0 до 100 км вы сможете разогнаться чуть более, чем за 7 секунд. Максимальная скорость составляет 150 км. Новые технологии позволят зарядить аккумулятор на 80% всего за 39 минут.

Стоимость – от 1 млн 11 тыс. гривен.

Электромобиль BMW / Фото: bmw.ua

Audi е-tron

Немецкий концерн также продает в Украине свои электромобили. Эта модель может развить мощность до 230 кВт, а крутящий момент здесь вообще впечатляет – 540 Нм. Емкость аккумулятора составляет 71 кВт/ч.

Максимальная скорость – до 190 км/ч. Конечно, среди всех продаваемых новых электромобилей в Украине "Audi" е-tron является одной из самых мощных машин, но и цена за это авто одна из самых дорогих в Украине.

Цена – от 1 млн 850 тыс. гривен.

Электромобиль Audi / Фото: audi.ua

Напомним, ранее мы писали о том, что китайцы показали гиперкар на электротяге с мощностью 1400 лошадиных сил.

Кроме того, мы сообщали о том, что электрокар Polestar 2 получит новую версию и божеский ценник.