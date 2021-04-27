Версія українською
$ 27,86
33,65

Тина Кароль в соблазнительных нарядах представила live-концерт. Ее сравнили с Мадонной и Бейонсе

27 апреля, 16:00

Анна Пономаренко

Артистка записала живой концерт, где исполнила семь песен из своего нового альбома "Красиво"

Окруженная зажигательными танцами балета, в смелых и соблазнительных образах, Тина Кароль, которая уходит из шоу "Голос країни", представила live-концерт, на котором исполнила песни из нового альбома "Красиво".

Поклонники певицы уже сравнили ее с Мадонной, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другими топ-артистками мира.

Тина спела семь своих новых композиций: "Бегу", "Это любовь", "Любовники", "Девочка", "Скандал", "Хороший парень" и "Красиво".

Премьера состоялась на официальном YouTube-канале Кароль.

Реклама

Поклонники артистки в восторге от этого выступления и выразили свои эмоции в комментариях:

Скриншот: YouTube

Ранее мы сообщали, что Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.

Новости на эту же тему:
Тина Кароль концерт песни

Реклама