Тина Кароль в соблазнительных нарядах представила live-концерт. Ее сравнили с Мадонной и Бейонсе

Окруженная зажигательными танцами балета, в смелых и соблазнительных образах, Тина Кароль, которая уходит из шоу "Голос країни", представила live-концерт, на котором исполнила песни из нового альбома "Красиво".
Поклонники певицы уже сравнили ее с Мадонной, Бейонсе, Дженнифер Лопес и другими топ-артистками мира.
Тина спела семь своих новых композиций: "Бегу", "Это любовь", "Любовники", "Девочка", "Скандал", "Хороший парень" и "Красиво".
Премьера состоялась на официальном YouTube-канале Кароль.
Поклонники артистки в восторге от этого выступления и выразили свои эмоции в комментариях:
- Какая же это огромная проделанная работа всей командой, сколько усилий и труда они вложили. Просто аплодирую стоя.
- Вот это я понимаю, украинский шоу-бизнес. Это лучшая работа, которую я видела. Эта работа на уровне с Madonna и Beyonce. Браво, команда, браво, Тина.
- Вау, новая Тина – это высшее искусство. Насколько все идеально: голос, музыка, движение, образ. Не перестает удивлять, насколько нереальная певица.
Ранее мы сообщали, что Потап резко высказался о "Голосе країни", задев Тину Кароль, но потом отредактировал пост.
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