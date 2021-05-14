Тест: сможете ли вы отличить дизайнерскую одежду от вещей с рынка?

Напрасно думаете, что это будет просто!

Казалось бы, рынок и модные дома — параллельные прямые, которые никогда не пересекутся. Но удивить современного покупателя не так просто. Поэтому дизайнеры ищут необычные источники вдохновения — от голландских фермеров с их трендовыми клогами до пластиковых авосек старушек из 90-х.

Мы заглянули в последние коллекции известных брендов, пробежались по рынку и разведали ситуацию на популярных маркетплейсах. Собрали оттуда 15 вещей, которые выглядят спорно — то ли неприлично дорого, то ли очень дешево. Теперь предлагаем вам разобраться, что к чему. Пройдите тест и проверьте свое модное чутье!

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Не забудьте проверить себя в похожем тесте, где нужно определить, какая вещь люксовая, а какая — масс-маркет.