Трогательные стихи, цветы и подарки: как дети Аллы Пугачевой поздравили ее с днем рождения

Сегодня Алле Пугачевой исполняется 72 года. Первыми Примадонну поздравили Лиза и Гарри, прочитав трогательные стихи

Дети Аллы Борисовны до школы успели поздравить звездную маму с днем рождения. Максим Галкин не смог не поделиться видео в Instagram.

Двойняшки с нетерпением ждали, когда Алла Пугачева спуститься к ним в гостиную. Гарри и Лиза приготовили для Примадонны самодельные подарки — открытки, рисунки. Конечно же, были букеты цветов.

Когда Пугачева вышла к семье, ей все сразу же стали поздравлять. Лиза попросила маму загадать желание и задуть свечи.

"Чтобы вы долго жили и счастливо. Желаю благополучия под мирным небом. Главное желание — чтобы воцарился мир на земле", – рассказала о своем желании Алла Борисовна.

А Гарри растрогал именинницу, прочитав ей стихи.

"Хочу я, чтоб жила ты без печали

На свете очень много долгих лет!

Чтоб дни твои светлей и ярче стали,

И чтобы не встречалось больше бед!

Мамулю я с любовью поздравляю…

Сегодня с днем рождения тебя!" – поздравил сын Пугачеву.

Лиза Галкина также приготовила для любимой мамы поздравление.

"Неповторимость есть и в тебе

Такую, как ты, не найдешь на земле

Звездочки ясные — это глаза,

Солнечный лучик — улыбка твоя

Взгляд от тебя не могу оторвать,

Счастья большого хочу пожелать!" – рассказала стих младшая дочь Аллы Борисовны.

Ранее Максим Галкин показал архивное видео Аллы Пугачевой.