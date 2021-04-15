Трогательные стихи, цветы и подарки: как дети Аллы Пугачевой поздравили ее с днем рождения

Дети Аллы Борисовны до школы успели поздравить звездную маму с днем рождения. Максим Галкин не смог не поделиться видео в Instagram.
Двойняшки с нетерпением ждали, когда Алла Пугачева спуститься к ним в гостиную. Гарри и Лиза приготовили для Примадонны самодельные подарки — открытки, рисунки. Конечно же, были букеты цветов.
Когда Пугачева вышла к семье, ей все сразу же стали поздравлять. Лиза попросила маму загадать желание и задуть свечи.
"Чтобы вы долго жили и счастливо. Желаю благополучия под мирным небом. Главное желание — чтобы воцарился мир на земле", – рассказала о своем желании Алла Борисовна.
А Гарри растрогал именинницу, прочитав ей стихи.
"Хочу я, чтоб жила ты без печали
На свете очень много долгих лет!
Чтоб дни твои светлей и ярче стали,
И чтобы не встречалось больше бед!
Мамулю я с любовью поздравляю…
Сегодня с днем рождения тебя!" – поздравил сын Пугачеву.
Лиза Галкина также приготовила для любимой мамы поздравление.
"Неповторимость есть и в тебе
Такую, как ты, не найдешь на земле
Звездочки ясные — это глаза,
Солнечный лучик — улыбка твоя
Взгляд от тебя не могу оторвать,
Счастья большого хочу пожелать!" – рассказала стих младшая дочь Аллы Борисовны.
Ранее Максим Галкин показал архивное видео Аллы Пугачевой.
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