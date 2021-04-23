Такой взрослый! Кейт Миддлтон показала фото принца Луи, которому исполнилось 3 года

Снимок Кейт сделала в Кенсингтонском дворце незадолго до того, как Луи впервые отправился в детский сад

23 апреля сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Луи отмечает свой день рождения. В честь его трехлетия герцогиня Кембриджская опубликовала новое фото наследника.

На снимке Луи запечатлен сидя на двухколесном детском велосипеде с рюкзаком за плечами. Примечательно, что фотографию сделала сама Кейт. Она часто снимает принца Уильяма и своих детей.

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Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Луи впервые отправился в дошкольное учреждение Willcocks Nursery School еще 21 апреля. Сюда же ходила его сестра принцесса Шарлотта. А вот старший принц Джордж посещал детский сад Westacre Montessori School.

"Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новой фотографией в преддверии третьего дня рождения принца Луи", – говорится в посте в Instagram-странице Кенсингтонского дворца.