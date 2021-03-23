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У Кейт Миддлтон появился новый титул

Сегодня, 15:50

Ранее такой титул был только у принцессы Дианы

О том, что поклонники королевской семьи любят Кейт Миддлтон известно всем. В прошлом году ее уже назвали самой стильной в Британии, а сейчас она получила неофициальный, но важный титул от британцев. Ранее этого удостаивалась только принцесса Диана.

Как пишет Daily Express, Кейт Миддлтон назвали "детской принцессой". Такое звание ей дали по аналогии с титулом Дианы Спенсер "народная принцесса".

Британцы отметили, что герцогиня Кембриджская многие годы помогает малышам и всегда трогательно общается с ними при любой возможности.

Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с детьми
Фото: twitter.com/byroyalpress

Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с детьми
Фото: twitter.com/byroyalpress

Кейт Миддлтон с детьми
Кейт Миддлтон с детьми
Фото: twitter.com/byroyalpress

В период пандемии Кейт Миддлтон с принцем Уильямом, чаще остальных членов королевской семьи совершала как онлайн, так и реальные выходы в свет. Деятельность Кейт в основном связана с детьми и их психологическим здоровьем.

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Кейт Миддлтон королевская семья
Источник: twitter.com/byroyalpress
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