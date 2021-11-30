Это успех: Valentino заказали рекламу у кота Степана (фото)

Украинский кот Степан прорекламировал сумку Valentino / Фото: Коллаж: Сегодня

Самый популярный в Украине кот Степан с каждым днем расширяет границы своей узнаваемости. Несмотря на то, что пользователи TikTok и Instagram давно следят за жизнью хвостатого, настоящая слава к нему пришла после того, как он попал в Instagram Бритни Спирс. Теперь же итальянский модный Дом Valentino заказал у кота рекламу своей сумки.

В Instagram кота Степана появилось гламурное фото с сумкой Valentino. Правда, "гламурная" только сумка, а главная звезда, как всегда, вальяжно облокотился на столик и абсолютно равнодушным взглядом смотрит в, безусловно, светлое будущее.

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Кот Степан прорекламировал сумку Valentino / Фото: Инстаграм

Хозяйка котейки Анна рассказала, что популярность Степана продолжает расти. Недавно его упоминали на телеканале Discovery, а MTV приобрел права на один из роликов. Кроме того, у мурчика заказывают поздравления с днем рождения и другими праздниками.

Анна шутит, что планы у кота Степана большие: например, засветиться на официальных страницах Елизаветы II. Надеемся, он сможет подружиться с королевскими корги.

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Популярность кота Степана растет / Фото: Инстаграм

Кто знает, может, когда-то кот Степан переплюнет популярность самой узнаваемой в мире кошки Шупетт, хозяйкой которой был Карл Лагерфельд, посвятивший ей много своих творений.

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