Эшли Грэм показала, как в реальности выглядит беременная женщина. И это нормально!

Беременная модель показала тело с растяжками / Фото: Коллаж: Сегодня
Растяжки – это нормально! Они, как карта, могут многое рассказать о своем хозяине или хозяйке: вот на бедрах остались следы после того, как ты резко набрала вес еще в школе, вот здесь, на груди, видно, как затем ты его преодолела уже будучи в университете, а разросшиеся ветви в области живота напоминают, каким долгим казалось вынашивание малыша. Главное, чтобы вас устраивало отображение в зеркале, а для этого постарайтесь не набрать вес в Рождественский пост.
Икона бодипозитива Эшли Грэм показала женщинам всего мира, что растяжки – это не то, чего стоит стесняться, особенно, когда готовишься стать мамой. Самая высокооплачиваемая плюс-сайз модель вместе с мужем Джастином Эрвином ожидают мальчиков-близнецов.
Популярная модель никогда не стеснялась откровенных снимков, честно демонстрирующих складки на животе и целлюлит. Тем самым Эшли удалось сломать много стереотипов по поводу того, как "должна" выглядеть женская фигура. А сейчас, когда модель беременна, она еще больше вдохновляет закомплексованных людей, гордо делясь снимками на последних месяцах беременности:
Джастин говорит, что мои растяжки похожи на древо жизни.
— подписала Эшли новое фото в Instagram с оголенным животом.
Подписчики и другие селебрити похвалили модель за "нормализацию растяжек". В комментариях ее смелостью вдохновляются супермодели Наоми Кэмпбелл и Лили Олдридж, а другие беременные женщины выражают слова благодарности.
Это заставило меня плакать, я люблю свое меняющееся тело и иногда забываю, что оно способно создавать жизнь. Спасибо, что оказываете такое потрясающее влияние. Благодаря вам я тоже становлюсь уверенной в себе.
— пишет одна из подписчиц.
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