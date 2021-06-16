Сын Пугачевой дал совет всем рэперам и умилил Сеть. Это стоит увидеть!

Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри продемонстрировал свой артистический талант. В Сети считают, что у юмориста растет достойная замена

В Сети оценили талант сына Пугачевой / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Двойняшки Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри и Лиза часто появляются на страничках в соцсетях родителей. Малыши поют, рассказывают стихи, играют на музыкальных инструментах. Поклонники звездного семейства всегда с нетерпением ждут новых видео. На этот раз свой артистический талант продемонстрировал Гарри.

Максим Галкин опубликовал в Instagram новый ролик с сыном. В кадре Гарри прочитал юмористический рэп собственного сочинения.

"Чтобы стать рэпером, надо пить много воды, потому что вода состоит из слюней, а слюнями уже и поешь рэп", – заявил сын Аллы Пугачевой, дополнив шутку битбоксом.

"Всем рэперам России! Совет от Гарри!" – подписал ролик Максим Галкин.

Новое видео сына Аллы Пугачевой и Максима Галкина подписчики оценили. В Сети отметили, что у юмориста растет достойная замена.

"Такой папин стиль вырисовывается в юморе"

"Симпатяга! И рэп, и классику, и "Волшебника-недоучку" – все может Гарри"

"Рэперы покинули чат"

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать. Малышам с юных лет дают лучшее образование. Они играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки. Поклонники пары отмечают, что Лиза и Гарри очень артистичны.

Дети Пугачевой и Галкина не боятся камеры и всегда с удовольствием демонстрируют свои таланты.

Поклонники всегда рады, когда в соцсетях появляются новые видео с двойняшками. Например, недавно Гарри и Лиза продемонстрировали свое актерское мастерство.

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