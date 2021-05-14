Святослав Вакарчук празднует свое 46-летие в АТО в компании настоящих друзей (видео)

Святослав Вакарчук / Фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk
Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, который ранее опубликовал редкое фото супруги, встретил свое 46-летие на востоке Украины. Артист снял видео с бойцами в зоне АТО недалеко от Авдеевки и отметил, что это один из лучших его дней рождений.
Видео Святослав Вакарчук опубликовал в своем Facebook-аккаунте.
"Я нахожусь в очень важном для себя месте, фактически свой день рождения отмечаю в компании настоящих друзей – это наши бойцы, которые тут, недалеко от Авдеевки защищают наше с вами мирное небо", – сказал Вакарчук.
Затем артист показал своих товарищей и воскликнул "Слава Украине!", на что в ответ бойцы ответили "Героям слава".
В сториз Святослав опубликовал кадр своего выступления перед бойцами. Артист спел под аккомпанемент гитариста.
Ранее в Сети бурно отреагировали на новую авторскую песню Святослава Вакарчука.
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