Супругу Джастина Бибера засмеяли за слишком откровенный наряд на встрече с президентом Франции (фото)

В Instagram многие пишут в адрес Хейли негативные комментарии и недоумевают, почему модель выбрала такой наряд для официальной встречи с главой государства

Хейли Бибер облачилась в слишком откровенное платье на встрече с Эммануэлем и Брижит Макрон / Фото: Getty Images, instagram.com/justinbieber

Известный 27-летний американский певец Джастин Бибер и его супруга, 24-летняя модель Хейли Бибер, снова нарвались на критику со стороны подписчиков.

Пара прибыла в Париж и неожиданно для многих встретилась с президентом Франции и его супругой Брижит Макрон. Как сообщает BFMTV, встреча состоялась по инициативе Бибера. По словам французских журналистов, артист обсуждал с президентом "вопросы молодежи".

Джастин и Хейли Бибер на встрече с Эммануэлем макроном и его супругой Брижит Макрон / Фото: Getty Images, instagram.com/justinbieber

Подписчики Джастина обратили внимание на наряд Хейли – многим он показался весьма неуместным для такого мероприятия:

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Она надевает пиджак на простые прогулки, но не знает, как правильно одеться на встречу с такими важными людьми!

Я, правда, не хейтер но почему ты так оделась?

Когда собираешься встретиться с президентом Франции в 19:00, но тебе нужно быть в ночном клубе к уже к 20:00!

Она не могла найти ничего лучше бюстгальтера?

Хейли думала, что они пойдут в клуб или что-то вроде этого?

Эти наряды очень неуместны для встречи с президентом!

Скриншот: Instagram

Хейли и Джастин никак не отреагировали на критику. Пара продолжает наслаждаться пребыванием в одном из самых романтических городов мира – Париже. К сожалению, из-за пандемии мало кто может позволить себе путешествовать за границу. Не беда, недавно мы протестировали электрокроссовер Jaguar I-PACE, посетив пять самых атмосферных мест возле Киева – узнайте о крутых местах для путешествий!

Ранее Хейли Бибер появилась в шикарном кожаном тренче Saint Laurent во время свидания с Джастином Бибером в Нью-Йорке накануне. Свой образ модель дополнила яркими леггинсами с завышенной талией и туфлями на каблуках. Глядя на Хейли, нам хочется повторить этот look.

24-летняя супруга Бибера была одета в прозрачную коричневую блузу с бантом, латексные леггинсы цвета фуксии, коричневый кожаный плащ за 8 500 долларов и красные туфли за 800 долларов. Все элементы одежды и обувь – из разных коллекций Saint Laurent.