Джастин Бибер смело ответил хейтерам, которые оскорбляли его супругу Хейли Бибер
Певец не остался в стороне от волны оскорблений в адрес Хейли
Канадский певец Джастин Бибер, который ранее с женой снялся в горячей фотосессии для Vogue, ответил хейтерам, которые хотят разлучить их пару. Певец опубликовал в Instagram-Stories обращение к девушке, которая поощряла других оскорблять его жену.
После расставания Селены Гомез и Джастина Бибера многие не смогли принять этот факт, а хейтеры и вовсе до сих пор набрасываются на супругу певца Хейли, заявляя, что его предыдущие отношения были лучше.
Так, недавно один из пользователей соцсети в прямом эфире пытался призвать поклонников Селены Гомез и Джастина к тому, чтобы изводить Хейли Бибер. В ответ Джастин трогательно вступился за свою жену.
"Это печальное оправдание человека просто побудило людей буквально преследовать мою жену, побуждая других к тому, чтобы они говорили, что мои предыдущие отношения были лучше. Я просто хотел поделиться этим, чтобы люди получили представление о том, с чем мы сталкиваемся каждый день", – написал Джастин Бибер.
Затем певец опубликовал несколько их семейных фотографий полароид.
"После просмотра этого видео я мог легко позволить этому испортить мое настроение, но потом я подумал о ее жизни и о том, насколько несчастной она должна быть, чтобы тратить время, пытаясь заставить других чувствовать себя ничтожными", – добавил Джастин Бибер.
Ранее Хейли Бибер продемонстрировала наряд с латексными леггинсами с кожаным пальто и каблуками.
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