Супруга Виктора Павлика Екатерина Репяхова уже вот-вот родит. Последние новости из роддома (фото)

Совсем скоро в семье украинского артиста Виктора Павлика состоится пополнение. Уже сегодня его супруга, Екатерина Репяхова, отправилась в родильный дом и ожидает родов

Екатерина Репяхова в роддоме / Фото: instagram.com/repyahovakate

Беременная Екатерина Репяхова, для будущего сына которой уже подготовлена комната, сейчас находится в родильном доме и ожидает родов. Сегодня утром у нее начали "подтекать воды", поэтому вместе с Виктором Павликом они сразу поехали к докторам. Теперь у девушки начались более сильные схватки и своим подписчикам она предложила угадать, состоятся роды – сегодня или уже завтра, 15 июня.

В своем Instagram-аккаунте Екатерина Репяхова рассказала, что по приезду в роддом ей сделали тест, а потом врачи отпустили на несколько часов домой. Виктор Павлик свозил свою любимую туда и обратно, чтобы она смогла собрать вещи и помыть голову.

Скриншот Instagram

По возвращению в роддом молодая супруга Виктора Павлика показала результаты кардиотокографии. Девушка сообщила, что схватки уже появились.

Скриншот Instagram

Затем Екатерина Репяхова призналась, что очень голодна. На тот момент схватки девушки уже стали более сильными.

"Скучно и кушать хочется. Схватки уже более сильные, но пока не критично больно", – сообщила подписчикам супруга Виктора Павлика.

Скриншот Instagram

В итоге Екатерина наконец-то поела и показала фото с цветами и шарами, которые, по ее словам, остались дома.

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"Утро такое, а вечер уже в роддоме. Лежу. Замеряю схватки. Вся эта красота осталась дома. Буду любоваться хотя бы на фото. Огромное спасибо всем за поддержку. Так интересно, когда рожу – 14 или 15, как думаете? Сейчас на часах 17:40. Продолжительность схваток 30 секунд, каждые 3-5 минуты", – написала Екатерина в новом посте.

Екатерина Репяхова в роддоме / Фото: instagram.com/repyahovakate

Смотрите в сюжете, какой вкусный завтрак приготовил Виктор Павлик и что он рассказал о своей юности:

Напомним, что ранее в Сети появилось фото Екатерины Репяховой в молодости.