Смотрите, как молодая супруга Виктора Павлика выглядит брюнеткой: архивное фото

Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками архивным снимком

Екатерина Репяхова Фото: instagram.com/repyahovakate

Молодая супруга Виктора Павлика, которая вот-вот готовится родить, показала себя в 19 лет. Катя Репяхова поделилась с подписчиками архивной фотографией – на снимке девушка вовсе не блондинка, как сейчас.

В Instastories Катя запостила снимок, на котором она запечатлена с темными волосами. "Здесь мне 18 или 19", – написала Репяхова.

Катя Репяхова показала, как она выглядела брюнеткой

Фото: instagram.com/stories/repyahovakate

У фолловеров супруга певца поинтересовалась: как она им нравится брюнеткой и добавила опросник. Судя по нему, большинству Репяхова с темными волосами нравится меньше.

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Напомним, что Виктор Павлик и Екатерина Репяхова стали мужем и женой в мае прошлого года. Они не сразу сообщили о свадьбе, а скрывали это почти две недели. В январе 2021-го стало известно, что Катя ждет первенца.

Сейчас мы уже знаем, что у звездной пары родится мальчик. Для него даже выбрали имя – Михаил.

В начале августа минувшего года Виктор Павлик потерял своего 21-летнего сына Павла, который несколько лет боролся с онкологическим заболеванием.

О беременности, карантине и ссорах Екатерина Репяхова рассказала в интервью:

Ранее Екатерина Репяхова призналась, почему Павлика пришлось уговаривать на партнерские роды.

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