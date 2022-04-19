Суперфуд на все времена – 5 причин есть орехи каждый день, особенно женщинам

Если есть орехи каждый день, особенно женщинам, то можно снизить риск развития метаболического синдрома и поддержать здоровье в целом / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Чтобы сохранить здоровье как физическое, так ментальное во время войны с Россией, нам важно следить за своим питанием. В условиях боевых действий очень сложно полностью сбалансировать рацион, поэтому важно включать в него те продукты, которые сейчас более-менее легко достать и которые быстро не испортятся.

Любые орехи – отличный суперфуд на все времена, они помогут поддержать сердце, сосуды, работу мозга, а также помогут женщинам в период менопаузы избежать развитии метаболического синдрома, пишет медицинский журнал Nutrients.

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1. Так, орехи помогут получить такие необходимые нам сейчас углеводы и полезные жиры (моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, то есть омега-9, омега-3 и омега-6).

2. Орехи поддержат наш мозг, сосуды и сердце, именно потребление орехов связано со снижением заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями на 15% и снижением смертности от них.

Для женщин в преддверии менопаузы или уже в период климакса орехи помогут снизить риск метаболического синдрома / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня

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3. Кушая орехи, можно долго чувствовать себя сытыми, поскольку эти плоды богаты также белками. А клетчатка, то есть пищевые волокна, которыми тоже богаты орехи, поможет поддержать работу нашего кишечника.

4. Для женщин в преддверии менопаузы или уже в период климакса орехи помогут снизить риск метаболического синдрома. Это совокупность отклонений, таких как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерина в крови. А метаболический синдром повышает риск развития сердечно-сосудистой патологии, сахарного диабета 2-го типа и ряда других заболеваний.

5. Медики отмечают благотворное влияние орехов на метаболизм липидов (жиров) и углеводов, а также на снижение артериального давления и накопления жира. В среднем, диетологи рекомендуют съедать 30 грамм орехов в день (это примерно горсть).

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