Суп со стеклом для Леси Никитюк и другие "сюрпризы": 3 киевских заведения, которые захейтили в Instagram

3 киевских заведения, которые захейтили в Instagram
Киев и его окрестности переполнены не только инстаграмными локациями, но и заведениями. Идеальная "картинка" внутри каждого намекает, что место отвечает всем требованиям и готово удивить гостей. Но на практике некоторые заведения, где хвалят не только дизайн, но и кухню и концепцию, разочаровывают.
Мы расскажем о трех заведениях, которые захейтили в Instagram, потому что еда и обслуживание не оправдали ожиданий. Блогеры Таня Пренткович, Ксюша Манекен и телеведущая Леся Никитюк остались недовольны. Ибо кто обрадуется найденному куску стекла в супе или пластику в ризотто, а еще хамскому обслуживанию.
Блогер Таня Пренткович пожаловалась на обслуживание в пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza
Таня Пренткович имеет 1,2 млн подписчиков в Instagram. Девушка публично заявила в сторис, что обслуживание в Mimosa Brooklyn Pizza испортило общее впечатление о заведении. Сначала она оценила пиццерию, ведь еда у них вкусная. Но потом третий раз за месяц персонал ее разочаровал обслуживанием. Она призналась об этом миллионной аудитории.
А все так хорошо начиналось! И вкусно здесь у вас. Но третий раз за месяц ваше обслуживание портит все, – написала блогер Таня Пренткович.
Телеведущей Леси Никитюк принесли суп со стеклом в ресторане "Шампанела"
Леся Никитюк хвастается своей фигурой в Сети, чтобы поддерживать форму, в ресторане звезда заказывает здоровую пищу, а не фастфуд. Но один из походов на ланч мог завершиться фатально для нее, потому что в ресторане "Шампанела" ей принесли тыквенный суп с куском стекла. Девушка пошутила над этим случаем в сторис в Instagram.
Думаете, это бриллиант? А нет! Это кусок стекла в тыквенном супе, который я заказала в ресторанчике, – написала она в сторис в Instagram.
Словом, пришла в фешенебельное заведение на обед, после которого могла проснуться на больничной койке. К счастью, звезда вовремя увидела кусок стекла, который случайно попал в суп.
Блогер Ксения Манекен нашла кусок пластмассы в ризотто в релакс-комплексе Shelest
Ксения Манекен в своем блоге в Instagram радует аудиторию не только эстетичными фото, но и честными отзывами из заведений общественного питания. Блогер посетила ресторан релакс-комплекса Shelest неподалеку от Киева, но больше не собирается туда возвращаться на обед.
Она заказала в заведении пиццу "Четыре сыра", где сыра было минимум, поэтому блюдо не поразило. Но она закрыла глаза на невкусную пиццу, ведь дальше ее ждал "сюрприз".
При поедании ризотто она чуть не проглотила большой кусок пластика, который хрустнул между зубами. Сначала блогер подумала, что это стекло. О случае Ксения Манекен рассказала в сторис и заметила, что администрация предложила не оплачивать блюдо. Но девушка его оплатила, ведь успела съесть порцию до увиденной "находки".
Кстати, цены в ресторане выше среднего: прайс за порцию ризотто – 290 гривен.
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