Страшная красота: как пластический хирург изуродовал грудь порноактрисе из Британии (реальная история)

Девушка нашла киевскую клинику через Instagram и сделала там маммопластику – коррекцию груди, но результат ее шокировал

Ежегодно к украинским стоматологам, репродуктологам на санаторно-курортное лечение приезжает 65 тысяч иностранцев. Едут, потому что в Украине и процедура дешевле, и проживание, и реабилитация экономнее обходятся. Но в редакцию программы "Сьогодні. Підсумки" на телеканале Украина обратилась британка, которую покалечил украинский пластический хирург. На каком уровне сейчас украинская медицина и может ли она стать центром медицинского туризма – далее в материале.

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Украина на рынке медицинского туризма

На рынке медтуризма, где среди лидеров Таиланд, Индия, Мексика, Украина имеет все шансы занять достойное место. Если, конечно, псевдоврачи не испортят репутацию страны. Как получилось с британской порноактрисой. Она нашла через Instagram киевскую клинику и сделала там маммопластику – коррекцию груди. Результат был шокирующим.

Как пластический хирург в Украине покалечил жительницу Британии

Гражданка Великобритании сделала пластическую операцию на груди в Украине и теперь страдает от депрессии, хоть прошло уже 6 месяцев. Она – актриса специфического эротического киножанра, то есть ее тело – это инструмент, которым она зарабатывает. Для совершенствования, а именно для коррекции формы груди, она приехала в Украину.

По словам девушки, она нашла клинику через Instagram. Ей очень понравились работы врача и прайс ее устроил. О враче также было много информации в Google, Instagram.

Клиника в Вишневом и много подписчиков: о каком враче идет речь?

Речь идет о практикующем враче пластической хирургии в городе Вишневое под Киевом Максиме Иванчуке. На его странице в Instagram более 34 тысяч подписчиков, много примеров работ и ни единого плохого. Именно он сделал неудачную операцию жительнице Британии.

Пластический хирург из Украины изуродовал грудь британке / Фото: скриншот

Кроме боли, которая не прекращалась, британка почувствовала еще и ужасный запах, похожий на мертвые ткани и инфекцию. У нее были раны, кожа изменила цвет, раны были у сосков, швы начали расходиться, все было не так, как должно быть во время выздоровления.

Актриса, не дождавшись адекватной реакции от хирурга и клиники, обратилась в суд.

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Что говорит адвокат по делу британки?

Адвокат Анна Цимановская говорит, что этот врач не учел особенности кожи женщины, не учел тяжесть последствий, которые были на предыдущей операции и это привело к тому, что сейчас грудь клиентки имеет не тот вид, который она ожидала.

У британки была очень сильная инфекция, она нуждалась в дополнительных медицинских операциях. Кроме этого, ей нужно делать дополнительные пластические операции по эстетике. Потому что и форма груди, и асимметрия – все в таком состоянии, с которым она не согласна.

"У меня совсем изменилась жизнь. Я – модель, бикини-модель, предусматривающая демонстрацию красивой кожи. Я не могу больше этого делать. Это невозможно. Даже с мейкапом, даже с лучшим мейкапом моя грудь выглядит ужасно. Моя карьера полностью разрушена. Я говорила с другими врачами, которые видели мою грудь. Они говорят, что это – миллион долларов компенсации", – рассказывает британка.

Как отреагировал врач из Вишневого на обвинения британки?

Корреспонденты пытались связаться с врачом: сделали официальный запрос, дважды звонили и даже приехали в клинику. Но их даже на порог не пустили.

По телефону ответили, что перезвонят через час-полтора, но звонка так и не последовало. Но позже прислали письменный ответ, что не могут комментировать ситуацию, потому что это медицинская тайна.

Насколько информация, предоставлена британкой, соответствует действительности, врачи уже будут устанавливать через суд.

На каком уровне сейчас медицинский туризм в Украине / Фото: Pixabay Реклама

На каком уровне сейчас медицинский туризм в Украине?

По данным Украинской ассоциации медицинского туризма, в Украине на лечение ежегодно приезжает около 65 тысяч так называемых медицинских туристов. Это значительное количество, ведь Германия, например, принимает 200 тысяч человек. Но это Германия – местная медицина имеет почти двухсотлетнюю репутацию.

Если сказать, что в Украине медицинские услуги на высоком уровне, иногда на уровне европейском, а иногда и лучше, большинство украинцев просто не поверит, вспоминая ободранные стены своих поликлиник и очереди в кабинеты замученных низкооплачиваемых врачей.

По словам президента Украинской ассоциации медицинского туризма Виолетты Янишевской, высокие технологии, современное оборудование, современный сервис – это опыт врачей и стоимость.

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Иностранцы часто едут к нам, например, применить репродуктивные технологии. Не то, чтобы в Китае, например, они хуже. Нет. А потому, что они у них запрещены. Это касается и суррогатного материнства, и донорских программ. Оздоровление с помощью стволовых клеток – тоже законодательная роскошь. Но в Ассоциации медицинского туризма все же настаивают, что в медицине Украины нормой является использование высоких технологий.

Соучредитель Украинского центра здравоохранения Павел Ковтонюк говорит, что стоимость работы профессиональных медиков в Украине значительно ниже, чем в Израиле и США или Германии. При этом, уровень оборудования, уровень обслуживания и их профессиональный уровень, он соразмерный с тем, который там.

Где хромает медицина в Украине и куда уезжают на лечение украинцы?

Некоторых операций в Украине вообще не делают. Или делают не так, как хотелось бы. Поэтому люди едут в другие страны. Например, в Турцию.

Высокие технологии и низкие цены на препараты в Турции

Украинка Вита Миланич лечится в Турции. У нее очень редкий диагноз заболевания – нейроэндокринная опухоль. Диагноз поставили правильно, но адекватное лечение в Украине сложно найти.

В Стамбуле Вита нашла клинику, где с помощью технологий, которые не используют в Украине, ей провели операцию. И не только в особых технологиях дело.

"Есть подозрение, что в Украине спекулируют на жизненно необходимых препаратах. Я столкнулась с тем, что у нас в стране цена на сертифицированный препарат в аптеках намного дороже, чем в той же Турции. Поэтому даже приходилось заказывать в Стамбуле эти препараты. Если у нас это около 1000 долларов стоит, то там это может быть 400 долларов за упаковку", – рассказывает Вита Миланич.

Лечение онкозаболеваний в Израиле

В Израиле онкозаболевания лечат на высоком уровне, ведь в приоритете здесь именно это направление медицины. И именно это направление приносит по некоторым данным до 80% прибыли со всей медицинской отрасли. Еще Швейцария и Япония – чемпионы на этом поле, но в Израиле и Турции – дешевле.

Поэтому украинка Виктория Бережная недолго сомневалась, какую страну выбрать для лечения ребенка, ведь была возможность стать гражданкой Израиля, а гражданам медицинские услуги бесплатно.

"У моего ребенка диагностировали опухоль в глазу. Нам делали исследования в Охматдете и сказали, единственное, что мы можем предложить – это общую химию. Но она в вашем случае неэффективна, потому что глаз питается по остаточному принципу. Нам вообще сказали: езжайте в Германию. Что делали в Германии – просто удаляли глаз", – рассказала Виктория.

Поэтому, понятно, что даже в высокоразвитой стране вы не всегда найдете необходимую вам медицинскую услугу. Так Украина, которая предлагает качественное и дешевое – также войдет в этот клуб. Если только ее репутацию не подмочат эскулапы, что вместо медицинских технологий овладевают прежде всего технологии социальных сетей.

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