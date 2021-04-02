Украинка с самыми большими в мире скулами сделала кубики на прессе и убрала жир за 160 тысяч грн

Анастасия Покрещук показала промежуточный результат после очередной операции

Блогерша Анастасия Покрещук, которая на прошлой неделе сделала три новых пластических операции, похвасталась результатами.

Известная как девушка с "самыми большими скулами в мире", 30-летняя Анастасия продолжает "совершенствовать" себя и на этот раз избавилась от жира, а заодно и сделала заветные шесть кубиков на прессе. Не в зале, а под ножом у пластического хирурга в Турции. Анастасия Покрещук так и заявила, что хочет есть бургеры и торты, а не ходить в зал или худеть. Теперь девушка показала в Instagram, как выглядит промежуточный результат после операции.

Анастасия Покрещук Фото: instagram.com/_just__queen_

По словам Анастасии, у нее сейчас отек, поэтому окончательный результат будет видео через некоторое время. При этом рельеф уже заметен.

Также она сделала липофилинг ягодиц и липосакцию.

Скриншот Instagram

Все три операции обошлись Анастасии Покрещук в 4950 евро (около 162 тысяч гривен).

Скриншот Instagram

Ранее украинка "с самыми большими скулами в мире" показала свои зубы без виниров.

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