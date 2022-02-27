Стоит знать: как вести себя на блокпостах – советы министра обороны

Правила поведения на блокпостах / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Мы уже не знаем, какой сегодня день недели, какое число... но, мы знаем, что четвертый день войны, которую развязала Россия против Украины. Взрывы нефтебазы, постоянные обстрелы жилых районов, диверсанты на улицах наших городов и жестокость русских оккупантов по отношению к мирным жителям – наша реальность.

Чтобы поймать всех русских диверсантов, а также усложнить передвижение русских оккупационных войск по всей Украине, наши власти установили блокпосты. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в своем Facebook.

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Если у вас появилась крайняя необходимость к передвижению по трассам, чтобы избежать недоразумений при прохождении процедур контроля, вам обязательно нужно соблюдать несложных правил.

Правила поведения на блокпостах:

Уменьшить скорость автомобиля.

Заблаговременно приготовить документы для проверки.

Выключить фары и включить аварийный свет.

Не вести видеосъемку.

Без разрешения военных не выходить из автомобиля.

Четко отвечать на вопросы военных.

Быть готовыми по требованию открыть багажник и дать осмотреть салон автомобиля.

После осмотра и разрешения продолжить движение, не набирать резко скорость.

Помните, в городе, даже если нет людей и машин, соблюдайте правила дорожного движения, а также правила поведения в общественных местах.

Ми – непереможні! Слава Україні! Слава Українським Воїнам!

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