Стоит ли прощать измену – совет психолога

Чтобы пережить измену важно обратиться к психологу, взять ответственность и на себя, а также придерживаться правила одного раза, когда про предательство не говорят постоянно

Стоит и можно ли простить измену / Фото: Unsplash

Стоит и можно ли простить измену? В новой рубрике "Жить легко с Адамовой" программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог и коуч Елена Адамова дала советы, как пережить измену.

Психолог Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Он меня предал, можно ли это простить?" Если вы задаетесь таким вопросом, то вы уже готовы простить, ведь в противном случае люди действуют более решительно – собирают вещи, детей и прощаются", – отметила психолог Елена Адамова.

Но в таком случае не стоит бежать за советом к подругам и близким, важно делать все постепенно и прислушиваться к себе.

Как пережить измену: 4 совета

1. Обратиться к психологу

Это первое и очень важное правило, ведь, если все же вы вернетесь к своему мужу, вам будет стыдно смотреть в глаза родным, которые будут спрашивать: "Как? Ты это простила?" Да, вы простили и вместо стыда в вашей голове должна звучать фраза: "Так бывает".

2. Взять ответственность и на себя

То, что происходит в вашей семье, зависит от двух человек. То есть у мужчины и женщины есть свои зоны ответственности за это предательство. Возьмите свою гордость в кулак и спросите партнера – в чем ваша вина того, что он пошел на предательство. Сядьте и спокойно обсудите свои пожелания друг другу. Это поможет вам пройти этот нелегкий период жизни вместе.

Как простить измену / Фото: Pixabay Реклама

3. Правило одного раза

Если вы решили простить измену, поднимать тему следует только один раз – проговорите, побейте посуду и все, больше разговоров об этом не будет.

4. Восхищайтесь мужем

В паре всегда есть определенные потребности и ожидания и, если говорить о мужчинах, то это прежде всего даже не интимная жизнь, а признание человека. Он должен знать, что возвращается в свое безопасное гнездо.

Елена Адамова советует каждой женщине любить и уважать себя, тогда слово "измена" будет лишним в вашей жизни!

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

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