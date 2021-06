Старые любовники возвращаются на экраны на HBO Max

Главные героини сериала "Секс в большом городе" / Фото: YouTube

Актеры, которые играли роли любовников главных героинь "Секса в большом городе" (1998-2004), с радостью снова примут участие в продолжении сериала And Just Like That, который выйдет на сервисе HBO Max, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Марио Кантоне (Энтони), Дэвид Эйденберг (Стив), Уилли Гарсон (Стенфорд) и Эван Хэндлер (Гарри) вернутся к исполнению своих ролей в сериале и встретятся на съемочной площадке со зрелыми 50-летними главными героинями: Кэрри (Сара Джессика Паркер), Мирандой (Синтия Никсон) и Шарлоттой (Кристин Дэвис).

Крис Нот так же возвращается к роли любовного интереса Кэрри, мистера Бига. Ким Кэтролл не участвует в продолжении, как и создатель шоу Даррен Стар. Производство шоу начнется летом текущего года в Нью-Йорке.

А пока смотрите полюбившийся сериал из 6 сезонов "Секс в большом городе" на OLL.TV.

Реклама

О чем сериал "Секс в большом городе"

Комедийно-драматический сериал повествует о приключениях четырех лучших подруг, которые живут в Нью-Йорке. Каждая из них – самобытная и яркая личность. Центральная героиня – журналистка Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер), которая пишет о сексе для газеты New York Star. У нее есть три подруги – феминистка и юрист Миранда, рекламный агент Саманта, главное увлечение которой – это мужчины, и консервативная Шарлотта – директор картинной галереи, которая мечтает выйти замуж.

В каждой серии зрители наблюдают за разговорами, любовными похождениями, неудачами, разочарованием, счастливыми моментами и яркими приключениями всех четырех героинь.

Ранее мы публиковали ТОП-5 главных сериалов, которые выходят в июне.

Сара Джессика Паркер открыла детали сценария новых серий "Секса в большом городе" – смотрите об этом видеосюжет: