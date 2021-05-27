Мистер Биг вернется в Секс в большом городе: как сейчас выглядит и живет исполнитель роли – Крис Нот
Многие поклонники сериала "Секс в большом городе" были в шоке, когда создатели решили не приглашать Криса на съемки продолжения истории
В январе этого года стало известно, что сериал "Секс в большом городе" получит продолжение. Как оказалось, один из самых ярких персонажей, Мистер Биг (Крис Нот), не будет сниматься в продолжении.
Однако спустя некоторое время создатели проекта поняли, что без Мистера Бига сериал будет уже не той самой любимой историей сотней тысяч зрителей. Поэтому Крису предложили вернуться на съемочную площадку и сняться в продолжении "Секса в большом городе", сообщает Variety.
После окончания сериала прошло уже 17 лет! Многое в жизнях главных героев поменялось.
Life Сегодня решили узнать, как сейчас выглядит и чем занимается Крис Нот, исполнитель роли возлюбленного Кэрри Брэдшоу, Мистера Бига.
Крису Ноту 66 лет. Последние проекты, в которых он снимался в 2018 и 2019 годах – британский ситком "Катастрофа" и сериал "Доктор Кто". После этого актер сделал паузу в съемках, видимо, уделив больше внимания своей семье и бизнесу.
Нот женат на актрисе Таре Уилсон, с которой воспитывает двоих сыновей: 13-летнего Ориона Кристофера и годовалого Китса.
Что касается бизнеса, то известно, что Крис Нот приобрел контрольный пакет акций компании Ambhar, которая занимается производством текилы.
В своем Instagram-аккаунте Крис нередко публикует фото со своими детьми и супругой. Семья живет в США.
Ранее Крис Нот рассказал о любимой сцене из "Секса в большом городе".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное