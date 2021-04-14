Станет ли 52-летняя Дженнифер Энистон мамой: официальное заявление

Не успели поклонники порадоваться за Дженнифер Энистон, как представитель голливудской звезды опроверг информацию о скором усыновлении ребенка. Об этом сообщает TMZ.
Он заявил, что вся эта история с усыновлением — просто выдумка.
"Слухи о том, что Дженнифер находится в процессе усыновления ребенка – "ложные и никогда не были правдой", – ответил представитель артистки.
Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда в СМИ появляется информация о том, что Дженнифер Энистон станет мамой. Ранее ходили слухи, что звезда сериала "Друзья" планирует усыновить ребенка из Мексики, причем вместе с Брэдом Питтом. Инсайдеры утверждали, что пара возобновила свои отношения и хочет создать семью, но эта информация не подтвердилась.
Ранее мы рассказывали, что завершились съемки спецвыпуска сериала "Друзья".
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