Станет ли 52-летняя Дженнифер Энистон мамой: официальное заявление

В Сети появилась информация, что звезда американского ситкома "Друзья" Дженнифер Энистон собирается усыновить ребенка. Официальный представитель ответил на слухи

Не успели поклонники порадоваться за Дженнифер Энистон, как представитель голливудской звезды опроверг информацию о скором усыновлении ребенка. Об этом сообщает TMZ.

Он заявил, что вся эта история с усыновлением — просто выдумка.

"Слухи о том, что Дженнифер находится в процессе усыновления ребенка – "ложные и никогда не были правдой", – ответил представитель артистки.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images Реклама

Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда в СМИ появляется информация о том, что Дженнифер Энистон станет мамой. Ранее ходили слухи, что звезда сериала "Друзья" планирует усыновить ребенка из Мексики, причем вместе с Брэдом Питтом. Инсайдеры утверждали, что пара возобновила свои отношения и хочет создать семью, но эта информация не подтвердилась.

Ранее мы рассказывали, что завершились съемки спецвыпуска сериала "Друзья".