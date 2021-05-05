В сутки достаточно не больше 10 граммов, а лучше ее добавлять в фруктовые смузи и овощные салаты

Спирулина полезна для здоровья / Фото: Depositphotos

Вот уже несколько десятков лет спирулина считается суперфудом на ряду, к примеру, с ферментированным продуктом комбучей. Но может ли оказаться так, что свойства спирулины преувеличены и ее не обязательно включать в рацион? Диетолог Вера Паламарь назвала 8 причин, чтобы сделать это, а также рассказала, сколько нужно спирулины в нашей жизни.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

"Спирулина – одна из самых популярных добавок в мире. Она богата различными питательными веществами и антиоксидантами, которые могут быть полезны организму человека. Важно разобраться, как это работает", – говорит Вера Паламарь.

Какие преимущества у спирулины для нашего здоровья?

1. Спирулина богата многими питательными веществами.

Она относится к сине-зеленым водорослям – это организмы, которые растут как в пресной, так и в соленой воде. Ее употребляли еще древние ацтеки, но популярной в современном питании она стала, когда НАСА предложило выращивать ее в космосе для использования астронавтами.

Спирулину относят к суперфудам. Порция спирулины содержит большое количество питательных веществ, при этом обладает небольшой калорийностью:

Одна столовая ложка (7 граммов) сухого порошка спирулины содержит:

Белок – 4 грамма

Углеводы – 1,7 г

Жиры –1 г, включая жирные кислоты омега-6 и омега-3 в соотношении примерно 1,5:1,0

Витамин B1 (тиамин) – 11% от суточной нормы

Витамин В2 (рибофлавин) – 15% от суточной нормы

Витамин B3 (ниацин) – 4% от суточной нормы

Медь – 21% от рекомендуемой суточной нормы

Железо – 11% от рекомендуемой суточной нормы

Энергетическая ценность – всего 20 калорий

Качество белка в спирулине сравнимо с белком яйца. Он дает все необходимые незаменимые аминокислоты.

Часто утверждают, что спирулина содержит витамин B12, но это не совсем правильно. Она содержит псевдовитамин B12, эффективность которого у людей не доказана.

2. Спирулина – мощный источник антиоксидантов, которые могут защитить организм от окислительного стресса.

Его основной активный компонент – фикоцианин. Это антиоксидантное вещество также придает спирулине уникальный сине-зеленый цвет.

Фикоцианин может бороться со свободными радикалами и подавлять выработку воспалительных сигнальных молекул, обеспечивая впечатляющие антиоксидантные и противовоспалительные эффекты.

3. Исследования показывают, что спирулина может снижать уровень "плохого" холестерина ЛПНП и может одновременно повышать "хороший" холестерин ЛПВП.

4.Спирулина может способствовать снижению артериального давления.

Считается, что это снижение связано с влиянием спирулины на увеличением производства оксида азота, сигнальной молекулы. Она помогает кровеносным сосудам расслабляться и расширяться.

Доза в 4,5 грамма в день будет достаточно эффективной в профилактических мероприятиях при корректировки уровня артериального давления .

5. Спирулина улучшает симптомы аллергического ринита.

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Аллергический ринит характеризуется воспалением носовых проходов. Это вызвано аллергенами окружающей среды, такими как пыльца, шерсть животных или даже домашняя пыль. Спирулина – популярное альтернативное лечение симптомов аллергического ринита, и есть доказательства того, что оно может быть эффективным .

6. Спирулина может быть эффективным средством в комплексном лечении и профилактике анемии.

Есть много разных форм анемии. Самая распространенная из них характеризуется снижением уровня гемоглобина или эритроцитов в крови. Анемия довольно часто встречается у пожилых людей и приводит к чувству слабости и усталости.

В одном из исследований с участием пожилых людей с анемией в анамнезе добавки со спирулиной повышали содержание гемоглобина в эритроцитах и ​​улучшали иммунную функцию.

7. Спирулина может улучшить мышечную силу и выносливость.

Окислительное повреждение, вызванное физическими упражнениями, является основным фактором мышечной усталости. Спирулина обладает антиоксидантными свойствами, которые могут помочь спортсменам и физически активным людям минимизировать этот ущерб.

8. Спирулина может помочь контролировать уровень сахара в крови.

2- 4 грамма в день, в комплексном лечении, может снижать уровень сахара у людей с диабетом 2 типа.

Сколько можно спирулины в день?

Спирулина бывает в таблетках и в порошке / Фото: Pixabay

Стандартная дневная доза спирулины составляет 1-3 грамма, но эффективно используются дозы в районе 10 граммов в день. Обычно рекомендуется употреблять не более 2 столовых ложек (14 г) в день.

Как же лучше употреблять спирулину?

Спирулина выпускается в порошке, который можно разводить водой или добавлять в приготовленную пищу. Также эта водоросль продается в виде капсул и пилюль.

Например, смешайте порошок спирулины со сладким смузи, чтобы замаскировать морской аромат. Сладкие фруктовые смузи лучше маскируют ее вкус. Перед смешиванием насыпьте примерно 1 чайную ложку порошка спирулины в ваш смузи. Хорошо со спирулиной сочетается смузи на основе банана, апельсина и манго, но так же можно брать любые спелые фрукты, которые вам нравятся.

Порошок спирулины также хорошо подходит для смузи с добавлением шпината. Так же можно добавлять порошок спирулины при приготовлении овощных салатов.

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