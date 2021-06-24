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Спагетти из кабачка – рецепт для тех, кто на диете

24 июня, 14:06

Ирина Маслова

Кабачки – самый диетический продукт, который только можно придумать. Их можно не просто жарить и тушить, а и сделать из них спагетти. В качестве соуса – немного оливкового масла и специи по вкусу

Спагетти из кабачков от Марины Кухар

Пожалуй, это один из самых ходовых овощей начала и середины лета. Из кабачков можно приготовить достаточно много неожиданных блюд и это всегда вкусно и полезно. Телеведущая новостей "Сегодня" Марина Кухар поделилась рецептом спагетти из кабачков. Овощи должны быть молодые, очищать от кожуры их не нужно. Это не только быстрая еда, в ней к тому же минимум калорий.

А как с максимальной пользой провести это лето – узнайте из нашего календаря лайфхаков.

Спагетти из кабачков – рецепт

Ингредиенты на 1 порцию

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Способ приготовления

  1. Кабачок нарезать тонкими длинными полосками – это удобно делать с помощью терки для корейской моркови.
  2. Затем овощ нужно бросить в кипяток на 30-40 секунд, так спагетинки остаются хрустящими.
  3. Выложить на тарелку и полить соусом из оливкового масла, натертого чеснока, лимонного сока, мелко нарезанного зеленого укропа.

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