Спагетти из кабачка – рецепт для тех, кто на диете

Спагетти из кабачков от Марины Кухар
Пожалуй, это один из самых ходовых овощей начала и середины лета. Из кабачков можно приготовить достаточно много неожиданных блюд и это всегда вкусно и полезно. Телеведущая новостей "Сегодня" Марина Кухар поделилась рецептом спагетти из кабачков. Овощи должны быть молодые, очищать от кожуры их не нужно. Это не только быстрая еда, в ней к тому же минимум калорий.
А как с максимальной пользой провести это лето – узнайте из нашего календаря лайфхаков.
Спагетти из кабачков – рецепт
Ингредиенты на 1 порцию
- Небольшой кабачок – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Зеленый укроп – пучок
- Сок из половины лимона
- Оливковое масло – по вкусу
Способ приготовления
- Кабачок нарезать тонкими длинными полосками – это удобно делать с помощью терки для корейской моркови.
- Затем овощ нужно бросить в кипяток на 30-40 секунд, так спагетинки остаются хрустящими.
- Выложить на тарелку и полить соусом из оливкового масла, натертого чеснока, лимонного сока, мелко нарезанного зеленого укропа.
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