Спагетти из кабачка – рецепт для тех, кто на диете

Кабачки – самый диетический продукт, который только можно придумать. Их можно не просто жарить и тушить, а и сделать из них спагетти. В качестве соуса – немного оливкового масла и специи по вкусу

Спагетти из кабачков от Марины Кухар

Пожалуй, это один из самых ходовых овощей начала и середины лета. Из кабачков можно приготовить достаточно много неожиданных блюд и это всегда вкусно и полезно. Телеведущая новостей "Сегодня" Марина Кухар поделилась рецептом спагетти из кабачков. Овощи должны быть молодые, очищать от кожуры их не нужно. Это не только быстрая еда, в ней к тому же минимум калорий.

А как с максимальной пользой провести это лето – узнайте из нашего календаря лайфхаков.

Спагетти из кабачков – рецепт

Ингредиенты на 1 порцию

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Небольшой кабачок – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Зеленый укроп – пучок

Сок из половины лимона

Оливковое масло – по вкусу

Способ приготовления

Кабачок нарезать тонкими длинными полосками – это удобно делать с помощью терки для корейской моркови. Затем овощ нужно бросить в кипяток на 30-40 секунд, так спагетинки остаются хрустящими. Выложить на тарелку и полить соусом из оливкового масла, натертого чеснока, лимонного сока, мелко нарезанного зеленого укропа.

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