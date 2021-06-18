Уже совсем скоро: идеальная дата для загадывания желаний

Для исполнения задуманного и реализации своих планов в День летнего солнцестояния-2021 нужно на рассвете взять красный блокнот и записать желание красной ручкой

Как загадать желание / Фото: Depositphotos

В ближайшие выходные состоится летнее солнцестояние. 21 июня – это самый длинный день в году, а потом он ежедневно будет становиться все короче. День солнцестояния всегда был особым ​​для славян и имел магическую силу, в том числе для наших стремлений. Что нужно сделать в День летнего солнцестояния, чтобы задуманное исполнилось? Узнайте в нашей статье.

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Традиции Дня летнего солнцестояния у наших предков

Самый длинный день в году и самая короткая ночь – волшебное время для исполнения желаний. 21 июня день будет длиться целых 17 часов и 33 минуты. После чего он начнет понемногу таять. Но это можно использовать в свою пользу. День солнцестояния был едва ли не главным праздником у славян. Они устраивали массовые гуляния, плели венки, прыгали через огонь, ворожили и гадали. В этот день по старому стилю наши предки праздновали Ивана Купала.

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Они жили по законам природы, и было очень много божеств и ритуалов, связанных с Солнцем. Оно издавна считалось символом благодати, благополучия, богатства и здоровья. Благодаря своему огненному цвету Солнце ассоциировалось с золотом.

Как загадывать желание в День солнцестояния

Самый длинный солнечный день в году – олицетворение всей силы солнца. Поэтому у высших сил нужно просить осуществления своих желаний. 21 июня 2021 года будет благоприятным и в нумерологии, ведь если сложить эту дату, выходит пятерка.

Цифра 5 в нумерологии символизирует все пять человеческих чувств. В этот день важно окунуться в сферу чувств, ощутить жизнь каждой клеточкой тела и всеми фибрами души. Не засиживаться на месте, двигаться и стремиться к достижению цели. Цвета, вкусы, звуки, запахи, тактильные ощущения – все это будет задействовано с максимальной силой.

Чтобы уловить помощь солнечной энергии, стоит заранее подготовиться, расписать свои желания, составить список дел, сфокусироваться на них и своих ощущениях – что вы готовы испытать при их достижении? Если вы что-то задумали, не откладывайте, а прямо в этот день начинайте это делать.

В 2021 году летнее солнцестояние состоится утром, в 6 часов 32 минуты по киевскому времени. Примечательно, что за последние 10 лет – это самое раннее время солнцестояния.

Как загадать желание / Фото: Pexels Реклама

В это время следует взять красный блокнот и вписать в него свое желание красной ручкой. Почему красной? Это цвет огня и солнца. Он увеличит силу яркой звезды. Поэтому можно себе не отказывать и загадывать даже самые нескромные желания. У вас появятся силы на их осуществление.

Магическим во время солнцестояния будет не только день, но и ночь – самая короткая в году, а значит, наиболее сконцентрированная, ведь за это короткое время она должна реализоваться и успеть выполнить свое предназначение в природе.

Это будет очень сильная ночь, и в это время можно мысленно сбрасывать с себя, отдавать тьме и Луне весь негатив, болезни, безденежье и другие проблемы.

А потому День солнцестояния 21 июня имеет все шансы изменить нашу жизнь к лучшему. Главное – в это верить.

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