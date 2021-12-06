Совершенная богиня: беременная Дженнифер Лоуренс в платье-кейпе Dior (фото)

Ожидающая первенца Дженнифер Лоуренс, в 2017-м утверждающая, что детей не хочет, потому что из-за них "вся жизнь будет казаться завершенной", появилась на премьере фильма Адама Маккея "Не смотрите наверх" в Нью-Йорке 5 декабря в шикарном платье Dior, подчеркивающем ее трогательное положение. Также удивила образом с другой премьеры Зендая в пиджаке Alexander McQueen.
В главных ролях в ленте "Не смотрите наверх" снимались Дженнифер Лоуренс, Леонардо Ди Каприо, Мерил Стрип, Кейт Бланшетт и Джона Хилл. Поэтому логично, что представляли картину зрителям именно они.
Дженнифер Лоуренс, ожидающая ребенка от директора арт-галереи Кука Марони, появилась на мероприятии в платье-кейпе, расшитом стразами Christian Dior. Воздушный наряд, смоделированный специально для актрисы, был украшен несколькими подписями нынешнего креативного директора Марии Грации Кьюри.
Напомним, что с 2012 года Дженнифер Лоуренс является амбассадром бренда. Актриса часто появлялась на красных дорожках в нарядах Christian Dior, специально сшитых для нее еще тогда, когда художественным руководителем был Раф Симонс. Также Дженнифер Лоуренс выходила замуж в платье бренда в 2019 году.
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