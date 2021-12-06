Ідеальна богиня: вагітна Дженніфер Лоуренс у сукні-кейпі Dior (фото)

Очікуюча первістка Дженніфер Лоуренс, яка у 2017-му стверджувала, що дітей не хоче, бо через них "все життя здаватиметься завершеним", з'явилася на прем'єрі фільму Адама Маккея "Не дивіться вгору" у Нью-Йорку 5 грудня у шикарній сукні Dior, що підкреслила її зворушливий стан. Також здивувала образом з іншої прем'єри Зендая в піджаку Alexander McQueen.

У головних ролях у стрічці "Не дивіться вгору" знімалися Дженніфер Лоуренс, Леонардо Ді Капріо, Меріл Стріп, Кейт Бланшетт і Джона Хілл. Тому логічно, що презентували картину глядачам саме вони.

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Дженніфер Лоуренс, Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп на прем'єрі фільму "Не дивіться вгору" / Фото: Инстаграм

Дженніфер Лоуренс, очікуюча дитину від директора арт-галереї Кука Мароні, з'явилася на заході у сукні-кейпі, розшитій стразами Christian Dior. Повітряне вбрання, змодельоване спеціально для актриси, було прикрашене кількома підписами нинішнього креативного директора Марії Грації Кьюрі.

Дженніфер Лоуренс прийшла на прем'єру "Не дивіться вгору" у Christian Dior / Фото: vogue.ua

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Сукню для Дженніфер Лоуренс створювала Марія Грація Кьюрі / Фото: vogue.ua

Нагадаємо, що з 2012 року Дженніфер Лоуренс є амбасадором бренду. Актриса часто з'являлася на червоних доріжках у костюмах Christian Dior, спеціально пошитих для неї ще тоді, коли художнім керівником був Раф Сімонс. Також Дженніфер Лоуренс виходила заміж у сукні бренду у 2019 році.

Дженніфер Лоуренс та Леонардо Ді Капріо на прем'єрі фільму "Не дивіться вгору" / Фото: Инстаграм

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Повітряне вбрання Дженніфер Лоуренс від Christian Dior прикрашене підписами Марії Грації Кьюрі / Фото: Инстаграм

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